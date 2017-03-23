Нападающий «Гранады» Артем Кравец рассказал о своем опыте игры в чемпионатах Германии и Испании.
Источник — #FootballHub
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Нападающий «Гранады» Артем Кравец рассказал о своем опыте игры в чемпионатах Германии и Испании.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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