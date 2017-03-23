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Артем КРАВЕЦ: «Немного не нравится тактика Гранады»

Форвард сборной Украины рассказал о своей испанской карьере

  • 23.03.2017 10:48
  • 53 просмотров
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Sport.ua. Артем Кравец
© Sport.ua. Артем Кравец

Нападающий «Гранады» Артем Кравец рассказал о своем опыте игры в чемпионатах Германии и Испании.


 

Источник — #FootballHub

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