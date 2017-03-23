Дарио СРНА: «Не скажу, что мы уже чемпионы»

«Я бы не сказал, что мы уже чемпионы. В футболе бывает всякое, а последний пример — матч «Барселоны» и ПСЖ. Пока я не получил золотую медаль от президента федерации, не буду считать себя чемпионом.

Да, у нас большой запас, но сейчас начинается то, чего мы все ждали — плей-офф. В плей-офф уже любая команда борется за еврокубки, поэтому будет очень интересно. У нас непростой календарь, поэтому пока «Шахтер» математически не станет чемпионом, я не могу говорить о чемпионстве.

Каждый из нас слушал гимн Лиги чемпионов. С приездом нового тренера у нас появилась новая мотивация, свежий воздух и новый стиль футбол. Также в нынешней ситуации, в которой находится команда, нужно отметить шахтерский характер. У нас был запас в 16 очков, но в матче с «Олимпиком» мы бились до последнего, и с «Ворсклой» бились до последнего. Мы начали много забивать на последних минутах, и этим показываем, что хотим выиграть чемпионство», — заявил Срна.