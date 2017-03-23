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Тимощук будет получать в Зените 240 тысяч долларов в год

Стала известна заработная плата новоиспеченного помощника Мирчи Луческу

  • 23.03.2017 10:42
  • 158 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Зенит. Анатолий Тимощук
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Бывший игрок национальной сборной Украины Анатолий Тимощук, который неделю назад вошел в тренерский штаб «Зенита», будет получать в российской команде 240 тысяч долларов в год.

Таким образом, за два года контракта 37-летний специалист получит около 13 миллионов гривен по нынешнему курсу.

По информации источника, в украинских клубах ассистенты главных тренеров получают в как минимум в 2 раза меньше.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    King King
    King King, 23.03.2017 10:46
    -2
    Тимощук будет получать в Зените 240 тысяч долларов в год--вот он какой эквивалент нынешних "30 серебренников"
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