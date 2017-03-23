Тимощук будет получать в Зените 240 тысяч долларов в год

Бывший игрок национальной сборной Украины Анатолий Тимощук, который неделю назад вошел в тренерский штаб «Зенита», будет получать в российской команде 240 тысяч долларов в год.
Таким образом, за два года контракта 37-летний специалист получит около 13 миллионов гривен по нынешнему курсу.
По информации источника, в украинских клубах ассистенты главных тренеров получают в как минимум в 2 раза меньше.
Источник — ПлюсСпорт
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