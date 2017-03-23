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ШЕВЧЕНКО: «Советовался с Анчелотти перед тем, как возглавить сборную»

Наставник национальной команды - о ярких воспоминаниях из прошлого

  • 23.03.2017 10:32
  • 336 просмотров
  • 1 комментария
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел небольшой экскурс во времена своей карьеры футболиста, а также вспомнил о тех людях, к совету которых прислушивается и по сей день.

«Я общаюсь с Анчелотти. Я говорил с ним, когда мне предложили возглавить сборную Украины впервые. Я позвонил Карло, спросил, что он думает по поводу этого. То, что он мне ответил, я сказать не могу.

Если у меня есть вопросы, даже сейчас я обязательно позвоню ему и попрошу совета.

У меня есть много людей, с которыми я обсуждаю такие темы. Футбольный мир очень тесен, эти старые отношения остались», – сказал Шевченко.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    torgrim
    online
      torgrim, 23.03.2017 10:43
    0
    Ми зі збірною, Шева! Завжди! Не підводьте!!! Слава Україні!!!
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