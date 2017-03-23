Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел небольшой экскурс во времена своей карьеры футболиста, а также вспомнил о тех людях, к совету которых прислушивается и по сей день.
«Я общаюсь с Анчелотти. Я говорил с ним, когда мне предложили возглавить сборную Украины впервые. Я позвонил Карло, спросил, что он думает по поводу этого. То, что он мне ответил, я сказать не могу.
Если у меня есть вопросы, даже сейчас я обязательно позвоню ему и попрошу совета.
У меня есть много людей, с которыми я обсуждаю такие темы. Футбольный мир очень тесен, эти старые отношения остались», – сказал Шевченко.
Источник — #FootballHub
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