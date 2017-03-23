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Заря приступила к тренировкам

Команда Юрия Вернидуба готовится к матчам чемпионата

  • 23.03.2017 10:30
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Сегодня луганская «Заря» снова приступает к тренировкам. После победы над луцкой «Волынью» главный тренер команды Юрий Вернидуб дал ребятам несколько выходных дней и уже сегодня «чёрно-белые» соберутся на базе, проведя тренировку. 
 
Напомним, что на этих выходных в чемпионате пауза в связи с игрой Национальной сборной. В расположении сборной Украины из состава нашей команды находится лишь полузащитник Иван Петряк. Данный вызов из-за дисквалификации пропустил Эдуард Соболь. Он, как и другие наши футболисты, будет тренироваться вместе с «Зарёй», готовясь к ближайшей игре с донецким «Шахтёром», которая состоится в воскресенье 2-го апреля в 19.30. Игра будет проходить на стадионе «Славутич Арена». 
 
Что касается ближайших планов на неделю, то был запланирован спарринг с одной из команд Премьер-лиги, но к сожалению, эти планы в жизнь не воплотились. Поэтому луганчане проведут на базе двухстороннюю встречу в рамках одной из тренировок.
 

Источник — ФК Заря

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