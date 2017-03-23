Йожеф САБО: «Решение Тимощука меня разочаровало»

Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував перехід Анатолія Тимощука до тренерського штабу «Зеніта».
«Звісно, цей крок Тимощука мене розчарував. Хлопець просто пішов за великими грошима. Друга причина в тому, що він захотів стати тренером і повчитися у Мірчі Луческу. Я не візьмуся засуджувати вчинок Тимощука. Це його рішення. Але на місці Анатолія Тимощука я б ніколи не погодився працювати у російському клубі!», - сказав Йожеф Сабо.
Источник — ПлюсСпорт
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