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Йожеф САБО: «Решение Тимощука меня разочаровало»

Специалист – о входе бывшего капитана сборной Украины в тренерский штаб «Зенита»

  • 23.03.2017 09:48
  • 1042 просмотров
  • 1 комментария
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував перехід Анатолія Тимощука до тренерського штабу «Зеніта».

«Звісно, цей крок Тимощука мене розчарував. Хлопець просто пішов за великими грошима. Друга причина в тому, що він захотів стати тренером і повчитися у Мірчі Луческу. Я не візьмуся засуджувати вчинок Тимощука. Це його рішення. Але  на місці Анатолія Тимощука я б ніколи не погодився працювати у російському клубі!», - сказав Йожеф Сабо.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    osa110
      osa110, 23.03.2017 10:50
    0
    Что еще можно было ожидать от оптового собирателя поношенной одежды? А вдруг он собирает еще и грязное белье? Скоро узнаем ...
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