Последние комментарии

Йожеф САБО: «Решение Тимощука меня разочаровало» 10:50 — osa110 Что еще можно было ожидать от оптового собирателя поношенной одежды? А вдруг он собирает еще и гр...

Тимощук будет получать в Зените 240 тысяч долларов в год 10:46 — King King Тимощук будет получать в Зените 240 тысяч долларов в год--вот он какой эквивалент нынешних "...

ШЕВЧУК: «Нынешняя сборная сильнее той, которая была 10 лет назад» 10:45 — turist86 що 10, що 20 років назад у збірній України були хороші форварди - на голову сильніші, ніж тепер

Двенадцать cтульев 10:35 — Игорь Шевченко Шестнадцать – мечта, Чего пугать то мы видели много разных команд и полей.-ЦСКА,Нива Тернополь,То...

44-летний Майкл Грант возвращется на ринг 10:35 — BERNARDOS Так Уайлдер только с "не соперниками" и выходит в ринг.