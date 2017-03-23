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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хорватия – лучший соперник, чтобы проверить команду»

Наставник «сине-желтых» – о подготовке к матчу с Хорватией

  • 23.03.2017 09:37
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ffu.org.ua. Андрей Шевченко
© ffu.org.ua. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги подготовки в Австрии к матчу отбора к ЧМ-2018 против Хорватии.

— Каким вы находите краткий итог вашей четырехдневной работы в Австрии?

— Мы всем остались довольны. Постарались максимально полезно использовать это время, ребята получили много информации, было много теории и насыщенных тренировок. То, что мы могли сделать, мы сделали, хотя всегда хочется большего. Осталось навести последние штрихи: провести предматчевую тренировку и окончательно определиться с составом.

— В июне, перед матчем с Финляндией, может состояться еще один зарубежный сбор национальной команды. В Бад-Тацмансдорфе вас полностью устроили условия для работы? Можно ожидать, что сборная Украины туда еще вернется?

— У нас не было абсолютно никаких вопросов по организации и проведению работы, но планы на лето предлагаю обсудить уже после матча с Хорватией. Как уже не раз сообщалось, в распоряжении сборной Украины было два тренировочных поля, качество которых нас полностью устроило с учетом нынешнего времени года. Погода, проживание, питание — все супер. Рядом никого не было — только мы и наша юношеская сборная, составленная из ребят 2000 года рождения. Команда Сергея Попова проживала с нами в одном корпусе.

— Все болячки и повреждения, будем надеяться, остались там, в Австрии?

— К счастью, все ребята в строю. Несколько тренировок из-за простуды пропустил Руслан Малиновский, а Николай Морозюк и Тарас Степаненко выпали з обоймы буквально на один день.

— Вас устроило физическое состояние наших легионеров, которые не имели в последнее время игровой практики?

— Вполне. Мы работали не вслепую — в режиме он-лайн могли наблюдать за дистанционными и скоростными показателями ребят. Все футболисты отработали на хорошем уровне, по тренировочному процессу никаких претензий не было.

— Проблемы на флангах обороны после сбора в Австрии хоть как-то решились?

— Состав на игру мы определим уже скоро, по тренировкам, как я уже сказал, ни к кому нет вопросов, но самое главное — это игра. Лучше соперника, чем Хорватия, для того, чтобы проверить команду, найти невозможно. Результат для нас очень важен, но для меня большое значение имеет и сама игра. В пятницу мы поймем, можем ли выдерживать ритм в борьбе с хорошим коллективом, противопоставить ему ту структуру игры, которая была у нас осенью.

Источник — zbirna.com

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