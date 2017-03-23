Мадридский Реал намерен приобрести Килиана Мбаппе

«Реал Мадрид» нацелился на новую звезду европейского футбола Килиана Мбаппе. 18-летний нападающий «Монако» впечатлил руководство «королевского клуба» своей игрой в последние несколько месяцев, а его великолепное выступление в Лиге Чемпионов против «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы стало финальным доводом в пользу приобретения футболиста в летнее трансферное окно. Согласно изданию AS, «Мадрид» настроен серьезно и, несмотря на юный возраст Мбаппе, готов рискнуть и заплатить за него большую сумму.

По информации AS, на прошлой неделе «Монако» отклонил предложение одного из топ-клубов Премьер-Лиги, якобы готового заплатить за Мбаппе 110 миллионов евро. В «Монако» уверены, что стоимость талантливого футболиста может возрасти еще сильнее в случае его удачных выступлений в Лиге Чемпионов («Монако» предстоит сразиться с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале турнира) и на Чемпионате Мира-2018 в составе сборной Франции. Мбаппе получил вызов от Дидье Дешама и может дебютировать за французскую национальную команду уже в ближайшую субботу в отборочном матче с Люксембургом или на следующей неделе в товарищеской встрече с Испанией в Сен-Дени.

«Скоро за него будут предлагать уже 150 миллионов евро», – подчеркивает источник, близкий к футболисту.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан симпатизирует Мбаппе и очень доволен его игрой в последние несколько месяцев. В текущем сезоне молодой футболист принял участие в 32 матчах «Монако» и забил 19 мячей, 10 из которых – в последних семи встречах.