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ФРАНКОВ: «Тренер сборной Хорватии не соответствует уровню футболистов»

Главред «Футбола» назвал факторы, говорящие в пользу сборной Украины

  • 23.03.2017 08:45
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  • 5 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился ожиданиями от предстоящего поединка отбора к ЧМ-2018 Украина – Хорватия.

«Видели котировки? 1,45 на победу хорватов — это называется явный фаворит...

А что же говорит в нашу пользу?

1) Анте Чачич — на мой взгляд, тот случай, когда уровень тренера не соответствует уровню футболистов, волею случая и поколения угодивших в его распоряжение. Достаточно вспомнить Евро‑2016.

2) Возможная — подчеркиваю, возможная! — расслабленность хорватов в стиле «Ща мы их одной левой...»

3) Кадровые проблемы сборной Хорватии в обороне, которые обнажили фланги и в какой-то степени развязывают руки/ноги Ярмоленко и Коноплянке.

4) Кто у них будет «чистить», в смысле, отбирать мячи в центре поля? Только Бадель или всё же Ракитич и Модрич выложатся по полной, потому что в современном футболе никто на чистых мячах и «без соперника» не играет, даже в «Барселоне» и «Реале»?! См. пункт 2.

Остальное — уже исключительно вопросы к нашим футболистам и тренерам. Меры воздействия и меры противодействия, тактические ловушки, домашние заготовки при стандартах и настрой, черт возьми, настрой, круто замешенный на вере в успех!», — подытожил Франков.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    torgrim
      torgrim, 23.03.2017 09:01
    +2
    Блохин тоже, как оказалось, тренер - "не алё", но каким-то чудесным макаром добился со сборной лучших результатов..... так что, пост Франкова из разряда гадания на кофейной гуще. Вида прекрасно знает, что если центрбек подстрахует крайнего заща, то Ярмола - задохнется, а Коно - обосрется. Ну и через центр у нас некому пробивать феереческую полузащиту хорватов, так что оттянутый хав может спокойно страховать фланги. Нам остается - автобус, стандарты и везение!
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    Patriot UA
      Patriot UA, 23.03.2017 09:03
    0
    ФРАНКОВ: «Тренер сборной Хорватии не соответствует уровню футболистов»
    тренер іспанців також не відповідав їх рівню і що, це їм не завадило стати Чемпіонами, і ноді зірковим збірним тренер взагалі не потрібен могли б маніжку на лавку посадити.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 23.03.2017 09:05
    0
    Таке враження, що ми вже обіграли хорватів одною лівою.... слоник взагалі страх загубив?
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    Sergiy Kibkalo
      Sergiy Kibkalo, 23.03.2017 09:11
    +1
    Таке враження, що Франков - спеціаліст, шо капець!
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 23.03.2017 09:14
    +1
    torgrim, 23.03.2017 09:01
    Блохин тоже, как оказалось, тренер - "не алё", но каким-то чудесным макаром добился со сборной лучших результатов..... так что, пост Франкова из разряда гадания на кофейной гуще. Вида прекрасно знает, что если центрбек подстрахует крайнего заща, то Ярмола - задохнется, а Коно - обосрется. Ну и через центр у нас некому пробивать феереческую полузащиту хорватов, так что оттянутый хав может спокойно страховать фланги. Нам остается - автобус, стандарты и везение!
    Правильно,Віда розкаже як закрити Ярмоленка,а Срна розкаже про всі слабкі сторони Ракицького,Кучера,Ордеця і не граючого Бутка.
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