ФРАНКОВ: «Тренер сборной Хорватии не соответствует уровню футболистов»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился ожиданиями от предстоящего поединка отбора к ЧМ-2018 Украина – Хорватия.

«Видели котировки? 1,45 на победу хорватов — это называется явный фаворит...

А что же говорит в нашу пользу?

1) Анте Чачич — на мой взгляд, тот случай, когда уровень тренера не соответствует уровню футболистов, волею случая и поколения угодивших в его распоряжение. Достаточно вспомнить Евро‑2016.

2) Возможная — подчеркиваю, возможная! — расслабленность хорватов в стиле «Ща мы их одной левой...»

3) Кадровые проблемы сборной Хорватии в обороне, которые обнажили фланги и в какой-то степени развязывают руки/ноги Ярмоленко и Коноплянке.

4) Кто у них будет «чистить», в смысле, отбирать мячи в центре поля? Только Бадель или всё же Ракитич и Модрич выложатся по полной, потому что в современном футболе никто на чистых мячах и «без соперника» не играет, даже в «Барселоне» и «Реале»?! См. пункт 2.

Остальное — уже исключительно вопросы к нашим футболистам и тренерам. Меры воздействия и меры противодействия, тактические ловушки, домашние заготовки при стандартах и настрой, черт возьми, настрой, круто замешенный на вере в успех!», — подытожил Франков.