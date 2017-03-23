ФРАНКОВ: «Тренер сборной Хорватии не соответствует уровню футболистов»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился ожиданиями от предстоящего поединка отбора к ЧМ-2018 Украина – Хорватия.
«Видели котировки? 1,45 на победу хорватов — это называется явный фаворит...
А что же говорит в нашу пользу?
1) Анте Чачич — на мой взгляд, тот случай, когда уровень тренера не соответствует уровню футболистов, волею случая и поколения угодивших в его распоряжение. Достаточно вспомнить Евро‑2016.
2) Возможная — подчеркиваю, возможная! — расслабленность хорватов в стиле «Ща мы их одной левой...»
3) Кадровые проблемы сборной Хорватии в обороне, которые обнажили фланги и в какой-то степени развязывают руки/ноги Ярмоленко и Коноплянке.
4) Кто у них будет «чистить», в смысле, отбирать мячи в центре поля? Только Бадель или всё же Ракитич и Модрич выложатся по полной, потому что в современном футболе никто на чистых мячах и «без соперника» не играет, даже в «Барселоне» и «Реале»?! См. пункт 2.
Остальное — уже исключительно вопросы к нашим футболистам и тренерам. Меры воздействия и меры противодействия, тактические ловушки, домашние заготовки при стандартах и настрой, черт возьми, настрой, круто замешенный на вере в успех!», — подытожил Франков.
Источник — MatchDay
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тренер іспанців також не відповідав їх рівню і що, це їм не завадило стати Чемпіонами, і ноді зірковим збірним тренер взагалі не потрібен могли б маніжку на лавку посадити.
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