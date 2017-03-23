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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Разобрали сборную Хорватии от А до Я»

Футболист украинской национальной команды – о предстоящем поединке отбора к ЧМ-2018

  • 23.03.2017 08:07
  • 828 просмотров
  • 9 комментария
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ФФУ. Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко
© ФФУ. Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко

Півзахисник київського «Динамо» та національної збірної команди України Андрій Ярмоленко розповів, як пройшов австрійський збір «синьо-жовтих», а також сказав, що потрібно зробити нашій збірній, щоб перемогти хорватів.

- Андрію, завершилися австрійські збори української збірної. Судячи з усього, вони пройшли достатньо плідно. Як би Ви підсумували цей етап підготовки команди? Що Вам найбільше запам’яталося?
- Гарно попрацювали. Що більше всього запам’яталося? Це те, що багато працювали над тактикою. Розібрали збірну Хорватії від «А» до «Я». Тому, в принципі, суперник нас нічим не повинен здивувати. Але подивимося, як буде.
 
- Чи змінилася ваша думка про збірну Хорватії після того, як ви отримали ще більше інформації про цю команду? Що можна сказати про їхню нинішню форму?
- Чесно кажучи, кардинально нічого не змінилося. Я думаю, всі хлопці знають футболістів, які грають у збірній Хорватії. Всі знають, що у хорватів сильний колектив, а ми вивчали те, за рахунок чого можна досягти позитивного результату, і те, чого їм не можна дозволяти на футбольному полі.
 
- Яка Ваша особиста мотивація у цій грі?
- Мотивація є завжди. Тим паче, коли ти граєш на національну збірну. Тому я думаю, що всі хлопці вийдуть та віддадуть усі сили, щоб досягти позитивного результату.
 
- А для колективу що буде вирішальним, як вважаєте? Можливо, злагоджена дія усіх ланок?
- Я вважаю, що головне – бути командою на футбольному полі. Знати, що за нас вболіває вся країна, та віддати всі сили заради перемоги.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    zanerda678
      zanerda678, 23.03.2017 08:23
    +3
    Завтра помотрим....
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    mike1975
      mike1975, 23.03.2017 08:24
    +5
    Дивись, що б вони Вас насправді не розібрали.....
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    Patriot UA
      Patriot UA, 23.03.2017 08:27
    +2
    Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Разобрали сборную Хорватии от А до Я»
    навіщо наперед тріпатися, дивись, щоб завтра на полі Вас хорвати не розібрали. Коно у запас, бо при відборі та захисті це мінус один. Удачі!
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    nordik1980
    online
      nordik1980, 23.03.2017 08:36
    0
    завтра вас на полі розберуть, інвалідів-піжонів
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    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 23.03.2017 08:40
    0
    Правильно -> от Ха до Я .... ))
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    Lempke
      Lempke, 23.03.2017 08:48
    0
    После таких "замечательных" интервью мы всегда пролетаем, надеюсь завтра традиция поломается!
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 23.03.2017 09:04
    0
    Розібрати не проблема, проблема зібрати так, щоб зайвих запчастин після вашого розбору не залишилось.
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    iniesta73
      iniesta73, 23.03.2017 09:04
    -1
    Чудово б було,якби Ярмоленко сказав ці слова,вже після гри з хорватами!
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 23.03.2017 09:12
    -1
    розберіть їх завтра на запчастини!
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