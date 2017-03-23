Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Разобрали сборную Хорватии от А до Я»

Півзахисник київського «Динамо» та національної збірної команди України Андрій Ярмоленко розповів, як пройшов австрійський збір «синьо-жовтих», а також сказав, що потрібно зробити нашій збірній, щоб перемогти хорватів.
- Андрію, завершилися австрійські збори української збірної. Судячи з усього, вони пройшли достатньо плідно. Як би Ви підсумували цей етап підготовки команди? Що Вам найбільше запам’яталося?
- Гарно попрацювали. Що більше всього запам’яталося? Це те, що багато працювали над тактикою. Розібрали збірну Хорватії від «А» до «Я». Тому, в принципі, суперник нас нічим не повинен здивувати. Але подивимося, як буде.
- Чи змінилася ваша думка про збірну Хорватії після того, як ви отримали ще більше інформації про цю команду? Що можна сказати про їхню нинішню форму?
- Чесно кажучи, кардинально нічого не змінилося. Я думаю, всі хлопці знають футболістів, які грають у збірній Хорватії. Всі знають, що у хорватів сильний колектив, а ми вивчали те, за рахунок чого можна досягти позитивного результату, і те, чого їм не можна дозволяти на футбольному полі.
- Яка Ваша особиста мотивація у цій грі?
- Мотивація є завжди. Тим паче, коли ти граєш на національну збірну. Тому я думаю, що всі хлопці вийдуть та віддадуть усі сили, щоб досягти позитивного результату.
- А для колективу що буде вирішальним, як вважаєте? Можливо, злагоджена дія усіх ланок?
- Я вважаю, що головне – бути командою на футбольному полі. Знати, що за нас вболіває вся країна, та віддати всі сили заради перемоги.
Источник — Федерация футбола Украины
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навіщо наперед тріпатися, дивись, щоб завтра на полі Вас хорвати не розібрали. Коно у запас, бо при відборі та захисті це мінус один. Удачі!
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