БУСКЕТС: «Было бы неплохо, если бы Пике стал президентом Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился планами на будущее.
«Мне хотелось бы завершить карьеру в MLS, а потом стать тренером», — казал Бускетс.
На вопрос о том, представляет ли он защитника сине-гранатовых Херарда Пике в роли президента «Барселоны», а бывшего полузащитника клуба Хави Эрнандеса – на посту генерального директора, Бускетс ответил: «Это было бы неплохо, не правда ли?».
Источник — Marca
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