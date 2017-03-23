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БУСКЕТС: «Было бы неплохо, если бы Пике стал президентом Барселоны»

Хавбек «Барселоны» рассказал о планах на будущее

  • 23.03.2017 07:42
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Метки
ФК Барселона. Серхио Бускетс
© ФК Барселона. Серхио Бускетс

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился планами на будущее.

«Мне хотелось бы завершить карьеру в MLS, а потом стать тренером», — казал Бускетс.

На вопрос о том, представляет ли он защитника сине-гранатовых Херарда Пике в роли президента «Барселоны», а бывшего полузащитника клуба Хави Эрнандеса – на посту генерального директора, Бускетс ответил: «Это было бы неплохо, не правда ли?».

Источник — Marca

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