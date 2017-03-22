Германия - Англия - 1:0
Голы: Лукаш Подольски, 69.
Германия: Марк-Андре тер Штеген, Антонио Рюдигер, Матс Хуммельс, Йонас Хектор, Йосуа Киммих, Леруа Сане, Лукаш Подольски (Себастьян Руди, '84), Тимо Вернер (Томас Мюллер, '77), Тони Крооc, Юлиан Вайгл (Эмре Джан, '66), Юлиан Брандт (Андре Шюррле, '59).
Англия: Джо Харт, Гари Кэхилл, Кайл Уокер, Крис Смоллинг, Джейк Ливермор (Люк Шоу, '82), Майкл Кин, Эрик Даер, Райан Бертранд (Джеймс Уорд-Проуз, '83), Деле Алли (Джессе Лингард, '71), Адам Лаллана (Натан Редмонд, '65), Джейми Варди (Маркус Рэшфорд, '71).
Источник — Sport.ua
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