Это действительно маска человека с комплексом неполноценности. Это его защитная реакция. В студии...

Ау троль, еще раз повторяю, покажи мне где я хоть слово про "копанку" сказал! Или ты за...

они додики? чем им Джо Харт не угодил? шикарный воротник, один из лучших в мире!

За воротника такие деньги. Бред. Не верю