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Абрамович вошел в десятку самых богатых владельцев клубов

На первом месте владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер

  • 22.03.2017 23:11
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ФК Челси. Роман Абрамович
© ФК Челси. Роман Абрамович
Авторитетный финансовый журнал Forbes составил рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов мира. В него вошел владелец «Челси» Роман Абрамович.
 
Абрамович занимает в этом списке седьмое место. Состояние владельца лондонского футбольного клуба «Челси» оценивается в 9,1 млрд долларов. Сразу за ним идет владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров с состоянием 8,9 млрд.
 
Возглавляет рейтинг с состоянием в 30 млрд долларов генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер, во владении которого находится другой клуб НБА — «Лос-Анджелес Клипперс».
 
Второе место занимает хозяин команды по крикету «Мумбаи Индианс» индиец Мукеш Амбани (23,2), а третье - Пол Аллен (19,9), во владении которого значится клуб Национальной футбольной лиги «Сиэтл Сихокс» и команда НБА «Портленд».
 

Источник — Newsru.com

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