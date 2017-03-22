Участники фан-движения «Вірні збірній» отправляются в Хорватию

22 и 23 марта более 1 000 болельщиков Национальной сборной команды Украины по футболу, которые стали участниками фан-движения «Вірні збірній», отправляются в Загреб. 27 автобусов с фанами преодолеют почти полторы тысячи километров, чтобы поддержать главную футбольную команду Украины в принципиальном матче против Хорватии.

В пятницу, 24 марта, в Загребе состоится очень важный для обеих команд матч Хорватия — Украина в рамках отбора на ЧМ 2018. На этот поединок ожидается едва ли не самый большой выездной десант украинских болельщиков за последние годы — в общем почти 2 000 болельщиков, в том числе более 1000 из них — участники фан-движения «Вірні збірній».

Первое, что хочется отметить, — за несколько недель до игры между фанатами Хорватии и Украины были достигнуты договоренности о «ненападении». Более того, болельщики разработали целую программу совместных действий накануне матча.

День игры начнется с благотворительности: 24 марта в 10:00 украинская делегация, в которую войдут болельщики, представители национальной сборной и ее премиум-спонсора, посетит один из местных детских домов с подарками. Его воспитанники — 27 детей-сирот в возрасте от 1-го до 14-ти лет. Целую неделю украинские фанаты могли присоединиться к этой инициативе и передать хорватским детям свои подарки. Таким образом были собраны одежда, сладости, а еще 2 планшета для обучения детей.

Далее, в 12:30, состоится товарищеская игра между хорватскими и украинскими болельщиками. Место проведения: стадион NK Hrvatski Dragovoljac, который расположен по адресу Zagreb, Put Hrvatskih dragovoljaca bb. Это небольшой уютный стадион в парковой зоне с качественным травяным газоном, пивным баром и необходимой для такой игры инфраструктурой. Стать участником украинской команды может каждый желающий, для этого необходимо просто заранее прийти на стадион. Интересно, что на углу парка, где расположен стадион, начинается ул. Украинская, на которой стоит памятник (бюст) Тарасу Шевченко. Поэтому все желающие после игры смогут почтить память Великого Кобзаря.

В самом сердце Загреба с вечера 23 марта начнет свою работу украинское фан-посольство. Его задача — предоставлять всестороннюю поддержку и помощь болельщикам. Для этого команда заручилась поддержкой Посольства Украины в Хорватии, Федерации футбола Хорватии, местной полиции и других хорватских учреждений. Адрес фан-посольства: бар Ritam Grada (http://www.ritamgrada.hr/) на площади Бана Елачича (центральная площадь Загреба). Телефон горячей линии посольства будет работать круглосуточно 23 и 24 марта: +385 923 617 649. Кстати, при поддержке «Першої приватної броварні» — премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины по футболу — такие посольства для всех украинских фанатов футбола отныне будут работать на каждом выездном матче сборной.

«Хорватия готова принять украинских фанатов. Атмосферу, которая царит перед игрой в стране, можно описать двумя словами — огромный ажиотаж. Таксисты, бармены, работники отеля — все, с кем нам приходилось случайно пообщаться, — узнав, что мы из Украины, сразу переходили к теме игры и прогнозов на нее,



— рассказывает команда фан-посольства, представители которой посетили Загреб за две недели до матча. — Местное население и активные болельщики, в частности хорватские ультрас, очень положительно настроены относительно приезда украинцев и Украины, как государства, в целом. Это очень радует. С другой стороны есть определенные оговорки и опасения относительно радикальных действий со стороны как наших, так и хорватских ультрас. Ведь известно, что несколько матчей сборная Хорватии провела при пустых трибунах именно через такие действия. Поэтому большая просьба ко всем, кто приедет в Загреб, относиться с уважением к местному населению, и, уверены, вы почувствуете взаимность».

Больше всего внимания, конечно, будет приковано к самой игре Хорватия — Украина, которая начнется в 20:45 (по местному времени). Матч пройдет при аншлаге, в том числе и на украинской южной трибуне. Болельщики «Верные сборной» покажут, что такое настоящая, красивая, европейская поддержка. Успехов нашей сборной!

«Вірні збірній» — украинское фан-движение, созданное по инициативе нового премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины по футболу — компании «Перша приватна броварня» — и поддержке Федерации футбола Украины. Его цель — создать настоящую сборную болельщиков, которая будет поддерживать наших игроков независимо от результата конкретного матча и покажет, что украинцы умеют болеть красиво и от всего сердца.