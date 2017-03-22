Горан САБЛИЧ: «Пиваричу будет трудно с Ярмоленко»

Экс-футболист киевского «Динамо» Горан Саблич дал свой прогноз на поединок сборной Украины против хорватов в рамках Квалификации Чемпионата Мира-2018.

- Предсказать результат такого поединка трудно. Важно понимать, в каком состоянии будет хорватская сборная, учитывая травмы некоторых основных исполнителей. Слева в защите Пиваричу будет трудно противостоять Ярмоленко. Все это несколько повышает шансы украинский на положительный результат. Тем не менее, мы играем дома, при поддержке своих зрителей. Атакующая линия у «клетчатых» сильнее, поэтому фаворитами считаю именно их.