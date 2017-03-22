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Горан САБЛИЧ: «Пиваричу будет трудно с Ярмоленко»

Бывший игрок сборной Хорватии - о противостоянии своей национальной команды с Украиной

  • 22.03.2017 22:38
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Горан САБЛИЧ: «Пиваричу будет трудно с Ярмоленко»
Экс-футболист киевского «Динамо» Горан Саблич дал свой прогноз на поединок сборной Украины против хорватов в рамках Квалификации Чемпионата Мира-2018.
 
- Предсказать результат такого поединка трудно. Важно понимать, в каком состоянии будет хорватская сборная, учитывая травмы некоторых основных исполнителей. Слева в защите Пиваричу будет трудно противостоять Ярмоленко. Все это несколько повышает шансы украинский на положительный результат. Тем не менее, мы играем дома, при поддержке своих зрителей. Атакующая линия у «клетчатых» сильнее, поэтому фаворитами считаю именно их.

Источник — ТК Футбол

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