Горан САБЛИЧ: «Пиваричу будет трудно с Ярмоленко»

Экс-футболист киевского «Динамо» Горан Саблич дал свой прогноз на поединок сборной Украины против хорватов в рамках Квалификации Чемпионата Мира-2018.
- Предсказать результат такого поединка трудно. Важно понимать, в каком состоянии будет хорватская сборная, учитывая травмы некоторых основных исполнителей. Слева в защите Пиваричу будет трудно противостоять Ярмоленко. Все это несколько повышает шансы украинский на положительный результат. Тем не менее, мы играем дома, при поддержке своих зрителей. Атакующая линия у «клетчатых» сильнее, поэтому фаворитами считаю именно их.
Источник — ТК Футбол
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