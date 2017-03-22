Пепе Рейна не поможет сборной Испании

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна не сможет принять участия в ближайших матчах сборной Испании из-за травмы.
Футболист покинул расположение национальной команды.
Вместо него в команду вызван вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага, который сегодня уже тренировался с командой.
Источник — Euro-football
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