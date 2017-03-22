Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Пепе Рейна не поможет сборной Испании

Сборная Испании потеряла своего голкипера из-за травмы

  • 22.03.2017 22:30
  • 50 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Наполи. Пепе Рейна
© ФК Наполи. Пепе Рейна
Голкипер «Наполи» Пепе Рейна не сможет принять участия в ближайших матчах сборной Испании из-за травмы. 
 
Футболист покинул расположение национальной команды. 
 
Вместо него в команду вызван вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага, который сегодня уже тренировался с командой.
 

Источник — Euro-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.