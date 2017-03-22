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Сборная Украины устроилась в Загребе

После австрийского сбора национальная команда прибыла в столицу Хорватии

  • 22.03.2017 22:06
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Сборная Украины устроилась в Загребе
В 19.15 по хорватскому времени автобус с игроками и тренерами сборной Украины прибыл в фешенебельный загребский отель Westin. 
 
Дорога из временного австрийского штаба команды Андрея Шевченко заняла четыре часа. Некоторое время делегация потеряла во время прохождения таможенных процедур, а также из-за интенсивного вечернего движения в столице Хорватии.
 
По словам пресс-аташе сборной Украины Александра Гливинского, программу подготовки коллектив выполнил полностью. Условиями проживания и тренировок в отеле Avita все остались довольны.
 
Но главное, в команде нет больных и травмированных. Сами футболисты здоровались и быстро скрывались в лифте, так как уже через 12 минут после приезда их ждали на ужине в ресторане гостиницы.
 
Большого ажиотажа у местных болельщиков приезд нашей сборной не вызвал. Автобус ожидали несколько хорватских молодых людей, сменивших на время клетчатые майки «репрезентации» на футболки итальянского Милана. Естественно, ради главного тренера сине-желтых. Один из парней признался, что с шести лет поддерживает россо-нери в целом и его бывшего нападающего Андрея Шевченко. А когда Шева в 2004 году стал обладателем Золотого мяча, он даже сделал себе прическу в точности, как в то время у Андрея.
 
Несмотря на такую любовь к легендарному украинского форварду, ребята сообщили, что в пятницу будут поддерживать Хорватию. И даже рискнули дать прогноз на встречу: 2:0, естественно, в пользу клетчатых. Голы забьют Марио Манджукич и Никола Калинич. Будем надеяться, что парни в футболе разбираются не очень…
 
Добавим, что завтра в 18.30 по местному времени сборная Украины проведет  предматчевую тренировку на поле стадиона Максимир, а главный тренер Андрей Шевченко за полчаса до этого даст традиционную пресс-конференцию.

Источник — zbirna.com

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