ЭМЕРСОН: «С Карпатами будет принципиальные поединок»

Оборонець «Олімпіка» свого часу міг стати гравцем львівського клубу, однак не судилося. Нині він є ключовим гравцем донеччан і без нього важко уявити стартовий склад команди Романа Санжара. Про заключний поєдинок регулярної частини Ліги Парі-Матч Емерсон розповів у інтерв’ю Інформаційному центру ФК «Карпати».

– Емерсоне, чого очікуєте від недільної зустрічі з «Карпатами»?

– Вважаю, що це буде дуже принциповий матч. У львів’ян свої завдання, у нас – свої. До того ж цей матч, як ви пам’ятаєте, було перенесено. Думаю, що назбиралося достатньо негативних емоцій в процесі прийняття цього рішення. Переконаний, що «Карпати» гратимуть агресивно, з бажанням. Ця гра не буде простою для «Олімпіка», як це може здаватися на перший погляд.

– Якщо брати до уваги весняні результати вашої команди, а це нічиї з «Шахтарем» і «Сталлю», гідна гра з «Динамо» і перемога над «Ворсклою», можна зробити висновок, що команда на ходу?

– У цих поєдинках у нас було багато повчальних моментів. Крім того, у фізичному плані ми однозначно додали. Ми пройшли збори, але не перебували в ідеальних фізичних кондиціях. Зараз можу сказати, що «Олімпік» у фізичному плані повністю готовий. Єдиний момент – тактичні питання, над якими ми працюємо. Тут важливу роль відіграє перехід зі штучних полів до натуральних.

– Чи знайомилися ви з календарем другої частини чемпіонату в контексті бажаного результату у матчі з «Карпатами»?

– Чесно кажучи, уважно календар не вивчав. Але можу сказати, незважаючи на позицію, яку займе наша команда, стартовий матч з «Динамо» чи «Чорноморцем» не буде простим. У всякому разі ми готові до цього. Найбільше нас турбує наше турнірне становище, а календар має другорядне значення.

– Вам раніше доводилося грати у Черкасах і чи знайомі з цим містом?

– Ні, жодного разу там не грав. З самим містом також не знайомий, вперше туди навідаюся. Сподіваюся, що глядачі завітають на недільний поєдинок і оцінять нашу гру.

– Майбутнє протистояння буде принциповим для вас?

– Можу відзначити той факт, що «Карпати» – це сильна команда, яка грає у технічний футбол і віддає перевагу атакуючому стилю гри. Я налаштовую себе на принципову гру. У суперника важливе завдання і вони точно не збираються вилітати.

– Чи знайомі з нинішніми гравцями львівського клубу?

– Відносин з хлопцями не підтримую, адже у Львові провів не багато часу, однак я перетинався з Худоб’яком, Голодюком, Ксьонзом... Більшість футболістів мені знайомі. Крім того, мені відомі їхні можливості, тому наша грає обіцяє бути цікавою.