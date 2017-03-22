Ворскла возобновила работу

После выходных, основной состав «Ворсклы» собрался сегодня на своей загородной базе, чтобы начать подготовку ко второй части чемпионата. Перед тренировкой на одном из полей, немалое внимание уделили теории. После чего от теории перешли к практике. Как обычно перед тренировкой Василий Сачко, главный тренер «Ворсклы» рассказал своим подопечным о плане работы на сегодняшнем занятии и закипела работа. Сначала подготовка к тренировке всех групп мышц под руководством Владимира Деуль, а потом - работа с мячом.

Работали «ворскляне» в двух группах: одна играла в большой «квадрат» (здесь руководили Василий Сачко и Анатолий Момот), а другая отрабатывала удары по воротам под наблюдением Вадима Лазоренко, а тренер вратарей Олег Остапенко все время подсказывал своим подопечным, как лучше действовать в той или иной ситуации. Во время тренировки царила очень дружеская атмосфера, ребята среди активных действий на поле, успевали перекинуться словечком, подбадривая друг друга. Иногда спокойную и взвешенную атмосферу занятия нарушал военный вертолет, время от времени пролетая над полем. Однако отвлекаться на него игрокам, тренерам и персоналу было никогда. А вот наш фотокорреспондент с легкостью поймал вертолет в объектив. Между тем, тренировку закончили футболом на две трети поля.

После занятия – дружеские аплодисменты друг другу как благодарность за хорошо сделанную работу.