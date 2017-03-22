ШЕВЧУК: «Нынешняя сборная сильнее той, которая была 10 лет назад»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук вспомнил поединки против хорватов в 1999 году, объяснил, кто должен сыграть слева вместо Эдуарда Соболя, и рассказал об атмосфере в главной команде страны во время Евро-2016.

— Вячеслав, сборная Хорватии снова соперник украинцев по отборочному турниру на чемпионат мира. Вы дважды играли против «клетчатых» в 1999 году. Что помните об этих матчах?

— Тогда, как и сейчас, сборная Хорватии являлась сильным соперником. Мне кажется, что в 1999 году «клетчатые» были посильнее нынешней сборной Хорватии, а вот у нас национальная команда по своему составу и потенциалу сейчас более приличная, чем тогда. Поэтому верю в нашу команду перед игрой в Загребе.

Мне кажется, что тогда в обоих матчах сборная Хорватии выглядела приличнее нашей команды. В Харькове мы играли от обороны, в Загребе получилось забить два гола, но в концовке пропустили и сыграли 2:2.

— Вы не раз играли в сборной, после того как не получали игровую практику в «Шахтере». Сейчас у многих наших сборников такая же ситуация. Повлияет ли это на игру нашей команды?

— Пусть говорят, что у многих не хватает игровой практики. Но мастерство никуда не девается. И на важный матч можно собраться и сыграть не хуже, чем когда у тебя есть практика. В этом и есть профессионализм, когда нужно всегда быть готовым проявить свой максимум. Потому что сильно отыграв в сборной, можно убедить клубного тренера обратить на себя внимание.

Не будем также забывать, что у некоторых игроков сборной Хорватии тоже есть дефицит игровой практики. Ракитич, Брозович, Ковачич, Врсалько, Ловрен тоже не всегда играют в своих командах. Так что нам не стоит кого-то бояться. Надо верить в себя и выходить на поле с целью победить. У нас перспективная команда, молодые игроки, которые с новыми эмоциями и новым тренерским штабом могут показывать хороший футбол. Потенциал у сборной Украины приличный, в команде сплав опыта и молодости.

— Что помните о стадионе в Загребе, ведь и в этот раз украинцев ждет игра на «Максимире»?

— Атмосфера была сумасшедшей, хорваты прилично поддерживают свою команду. Так будет и в этот раз. Смотрел матч хорватов с Исландией, в котором они играли без болельщиков. Это, конечно, был антифутбол и «клетчатіе» не показали свой уровень. Но на игре с украинцами уже будет аншлаг. А вот поле будет традиционно в плохом состоянии. Не думаю, что это хорошо для нашей сборной. Потому что наша команда тоже будет стараться играть с контролем мяча, потому что весь матч вести игру от обороны сложновато. Когда будет большой прессинг со стороны хорватов, придется испытать давление и выходить из обороны через контратаки.

— Вы как никто другой можете дать совет тренерам сборной, кем лучше заменить на позиции левого защитника дисквалифицированного Эдуарда Соболя. Кто предпочтительнее — Федецкий или Бутко?

— На мой взгляд, самым оптимальным был бы выход в основном составе Николая Матвиенко. Можно было бы рискнуть, почему нет? Он молодой футболист, был в «Шахтере», играет в «Карпатах» сейчас, поэтому, когда, если не сейчас, доверять молодым игрокам, чтобы они цеплялись за свой шанс. Ребятам нужно выходить, играть, игрой доказать, что это его позиция в сборной. Не думаю, что для нас эта позиция будет слишком проблемной. У хорватов по составу даже больше проблем, чем у Андрея Шевченко.

— В сборную Украины пришел новый тренер. Вы увидели изменения в команде после Евро-2016?

— Команда действительно обновилась, появились новые молодые ребята. Но о том, что поменялась атмосфера в сборной, говорить не буду. Разве до этого она была плохой или мы конфликтовали с партнерами? Нет, такого никогда не было. Футболисты всегда так говорят, особенно те, которые не играли и недовольны были этим моментом. Всегда все приезжали в сборную с хорошим настроением и все эти годы атмосфера была великолепной. Не думаю, что сейчас она чем-то отличается от той, которая была раньше.

— Решение завершить карьеру в сборной вы приняли еще до Евро-2016?

— Да, только не афишировал об этом, но Михаил Фоменко, партнеры по команде знали об этом. Надо было давать дорогу молодым. А когда после Евро получил травму в «Шахтере» и увидел, как идет восстановление, понял, что моя карьера в большом футболе тоже заканчивается.

— Скучаете по тренировкам, играм? Как перестраиваетесь на жизнь без футбола?

— Конечно, есть моменты, когда не хватает адреналина. Недавно играл в Испании в составе ветеранской сборной. Очень понравилось, была чудесная атмосфера. Я не такой человек, который будет лежать на диване после карьеры футболиста. Каждый день занимаюсь фитнесом, поддерживаю форму. Буду начинать тренерскую карьеру, поэтому считаю, что тренер тоже должен быть в форме, не запускать себя, чтобы показывать пример молодым игрокам.