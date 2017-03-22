Сергей РЕБРОВ: «Некоторые игроки задумаются о своем месте в сборной»

Главный тренер киевского «Динамо» поделился своим мнением о приглашении в национальную сборную Украины молодых игроков.
- Я рад, что сейчас в сборной Украины, так же как и в «Динамо», нет игроков, которым гарантировано место в составе. Сейчас в сборную вызывают молодых ребят, это дает им огромное желание прогрессировать. Наверное, те игроки, которые думали, что у них есть стопроцентное место в сборной, теперь задумаются, что они должны выкладываться на сто процентов. Они понимают, что для того чтобы получить вызов в сборную, они должны приложить большие усилия.
Источник — ФК Динамо Киев
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