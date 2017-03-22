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Сергей РЕБРОВ: «Некоторые игроки задумаются о своем месте в сборной»

Наставник киевского «Динамо» рад, что в сборной Украине никому не гарантировано место в составе

  • 22.03.2017 20:34
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  • 2 комментария
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ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
Главный тренер киевского «Динамо» поделился своим мнением о приглашении в национальную сборную Украины молодых игроков.
 
- Я рад, что сейчас в сборной Украины, так же как и в «Динамо», нет игроков, которым гарантировано место в составе. Сейчас в сборную вызывают молодых ребят, это дает им огромное желание прогрессировать. Наверное, те игроки, которые думали, что у них есть стопроцентное место в сборной, теперь задумаются, что они должны выкладываться на сто процентов. Они понимают, что для того чтобы получить вызов в сборную, они должны приложить большие усилия.

Источник — ФК Динамо Киев

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