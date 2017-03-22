Мирон МАРКЕВИЧ: «Игроки, которые не играют, захотят себя проявить»

Накануне матча отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Хорватии эксклюзивное интервью Sport.ua дал бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич.

- Мирон Богданович, какой состав сборной Украины ожидаете увидеть в матче против Хорватии?

- К сожалению, не владею такой информацией. Думаю, Андрей Шевченко в день игры решит, какой состав выйдет на поле.

- В составе сборной много игроков, которые не имеют игровой практики в своих клубах... Это может сыграть ключевую роль в матче?

- Конечно же, лучше, когда игрок имеет игровую практику в своем клубе. Хотя иногда бывает и так, что игроки, которые не получают этой практики, хотят себя проявить на полную силу и показать всем такую игру, которую никто от них не ждет.

- Кто может взять на себя роль лидера в матче против Хорватии?

- Мне сложно выделить какого-то одного игрока. Хотелось бы, чтобы это был более опытный игрок, такой как Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко или Евгений Селезнев… Есть игроки, которые достойны того, чтобы стать лидерами. Но, на самом деле, тут главное, чтобы все игроки команды взяли на себя роль лидера, потому что в такой игре очень важно, чтобы все были как одно целое.