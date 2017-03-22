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Шахтер готовится к матчу против Зари

«Горняки» продолжают интенсивно тренироваться в отсутствие сборников

  • 22.03.2017 20:13
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Шахтер готовится к матчу против Зари
Утром 22 марта дончане провели очередную сессию на УТК им. Банникова. Тренерский штаб организовал для команды специальную разминку, которая состояла из комплекса заданий, направленных на развитие скоростно-силовых показателей. Эффектно смотрелись упражнения с применением эластичных канатов. Такая нагрузка, по словам португальских наставников, позволяет увеличить взрывную мощь футболиста. Работа с мячом включала удары по воротам с разных дистанций и двусторонку на треть поля.
 
На завтра у «оранжево-черных» назначена утренняя тренировка, а 24, 25 и 26 марта команде объявлены выходные. В понедельник «Шахтер» соберется на базе «Святошин» и уже в полном составе начнет подготовку к матчу 23-го тура Премьер-лиги Украины против «Зари».
 

Источник — ФК Шахтер

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