Уэйн Руни может вернуться в Эвертон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни, вероятно, будущим летом перейдет в свой прежний клуб «Эвертон».

«Манчестер Юнайтед» может согласиться отпустить Руни в «Эвертон» бесплатно. В случае перехода сам 31-летний футболист должен будет пойти на значительное сокращение зарплаты, так как «ириски» смогут предложить ему контракт только на 150 тысяч фунтов в неделю, тогда как в «МЮ» еженедельный заработок Руни составляет около 300 тысяч фунтов.

Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» летом 2004 года. В составе «красных дьяволов» он пять раз становился чемпионом, завоевывал Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также побеждал в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне форвард забил пять голов в 30 матчах за клуб. В январе Руни забил свой 250-й мяч в составе «Манчестер Юнайтед» и стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю, опередив прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона.