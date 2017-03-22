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Уэйн Руни может вернуться в Эвертон

СМИ сообщают о вероятном трансфере футболиста в свой прежний клуб

  • 22.03.2017 18:47
  • 482 просмотров
  • 2 комментария
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РИА Новости. Уэйн Руни
© РИА Новости. Уэйн Руни
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни, вероятно, будущим летом перейдет в свой прежний клуб «Эвертон».
 
«Манчестер Юнайтед» может согласиться отпустить Руни в «Эвертон» бесплатно. В случае перехода сам 31-летний футболист должен будет пойти на значительное сокращение зарплаты, так как «ириски» смогут предложить ему контракт только на 150 тысяч фунтов в неделю, тогда как в «МЮ» еженедельный заработок Руни составляет около 300 тысяч фунтов.
 
Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» летом 2004 года. В составе «красных дьяволов» он пять раз становился чемпионом, завоевывал Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также побеждал в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне форвард забил пять голов в 30 матчах за клуб. В январе Руни забил свой 250-й мяч в составе «Манчестер Юнайтед» и стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю, опередив прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    filipini10
    online
      filipini10, 22.03.2017 19:05
    -1
    капец я старый...)))
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    RomarioUA
      RomarioUA, 22.03.2017 19:18
    0
    Руни - это форвард-недоразумение.
    И забивает, вроде
    И бегает
    А толку ноль.
    Пусть хоть Маур его выгонит наконец-то
    Этот спешл намбер ван имеет одно достоинство - не считается с именами.
    В случае с Руни это достоинство
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