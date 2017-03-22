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На Belanov Football League приедет звезда мирового уровня

Турнир Игоря Беланова с призовым фондом 250 тыс. грн будет проходить с апреля по октябрь

  • 22.03.2017 18:41
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На Belanov Football League приедет звезда мирового уровня

На открытии любительского турнира Belanov Football League, который стартует 8 апреля в Киеве, будет присутствовать звезда футбола мирового уровня. Об этом сообщил Игорь Беланов, обладатель «Золотого мяча» 1986 года, в интервью Sport.ua.

«Мы действительно плотно общаемся со многими звездами мирового футбола, которые не против посетить не только церемонию открытия 8 апреля, но и какой-то из игровых дней.  Будут и звезды мирового футбола, которые никогда не были в Киеве, Украине, звезды украинского футбола. Я на открытие запланировал привезти «Золотой мяч». Уверен, юные футболисты оценят. Существует легенда, что кто прикоснулся к нему – тому будет сопутствовать удача» — сказал  Игорь Беланов.

Напомним, что любительський турнир Belanov Football League с призовым фондом 250 тыс. грн. будет проходить с апреля по октябрь в Киеве.  Состав команд  – 4+1. Игра – 2 тайма по 20 минут.

Заявки на турнир принимаются до конца марта.

Источник — Sport.ua

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