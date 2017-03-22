После открытия офиса в Нью-Йорке «Бавария» открыла клубное представительство в Шанхае.
Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, присутствоваший на церемонии, заявил:
- Мы очень рады, что после успешного открытия офиса в США, теперь у нас есть представительство и в Шанхае. С его помощью мы сможем еще более эффективно коммуницировать с нашими китайскими болельщиками, а также клубами и другими спортивными организациями. Наши предыдущие поездки в Китай всегда проходили просто замечательно. Нельзя не заметить, что наш клуб здесь очень популярен.
#Rummenigge: "Wir freuen uns, dass wir nach den USA nun auch in Shanghai mit einem eigenen Büro vertreten sind." 🇨🇳 #FCBayernTVNews pic.twitter.com/lxFm8tMDm2— FC Bayern München (@FCBayern) March 22, 2017
В июле клуб примет участие в Audi Summer Tour. Турнир пройдет в Китае и Сингапуре. Расписание матчей «Баварии»:
19 июля, Шанхай: «Бавария» - «Арсенал»
22 июля, Шэньчжэнь: «Бавария» - «Милан»
25 июля, Сингапур: «Бавария» - «Челси»
27 июля, Сингапур: «Бавария» - «Интер»
Источник — ФК Бавария
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