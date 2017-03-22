Александер ЧЕФЕРИН: «УЕФА не нужно защищать футбол от денег»

Перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стоит задача защищать европейский футбол от финансовых вливаний со стороны китайских клубов. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Самым дорогим трансфером минувшего зимнего трансферного окна стал переход бразильского полузащитника Оскара из английского «Челси» в «Шанхай СИПГ»: китайский клуб заплатил за 25-летнего футболиста €60 млн. «Шанхай Шеньхуа» сделал аргентинского нападающего Карлоса Тевеса футболистом с самой высокой зарплатой в истории - до него €37,5 млн в год за счет непосредственно контракта с клубом не зарабатывал никто.

«Нет необходимости защищать европейский футбол от китайских денег. Европейский футбол - лучший в мире, европейские клубы - сильнейшие в мире. Можно платить игрокам сколько угодно, но пока они в расцвете сил и находятся на пике своей спортивной формы, они не уедут из Европы. Поэтому в сложившейся ситуации мы должны находить преимущества, а не какие-то негативные моменты», - отметил Чеферин.