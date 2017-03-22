Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александер ЧЕФЕРИН: «УЕФА не нужно защищать футбол от денег»

Президент УЕФА не против отъезда европейских игроков в Китай

  • 22.03.2017 18:20
  • 135 просмотров
  • 0 комментария
Метки
EPA/LEO DUPERREX. Александер Чеферин
© EPA/LEO DUPERREX. Александер Чеферин
Перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стоит задача защищать европейский футбол от финансовых вливаний со стороны китайских клубов. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент УЕФА Александер Чеферин. 
 
Самым дорогим трансфером минувшего зимнего трансферного окна стал переход бразильского полузащитника Оскара из английского «Челси» в «Шанхай СИПГ»: китайский клуб заплатил за 25-летнего футболиста €60 млн. «Шанхай Шеньхуа» сделал аргентинского нападающего Карлоса Тевеса футболистом с самой высокой зарплатой в истории - до него €37,5 млн в год за счет непосредственно контракта с клубом не зарабатывал никто.
 
«Нет необходимости защищать европейский футбол от китайских денег. Европейский футбол - лучший в мире, европейские клубы - сильнейшие в мире. Можно платить игрокам сколько угодно, но пока они в расцвете сил и находятся на пике своей спортивной формы, они не уедут из Европы. Поэтому в сложившейся ситуации мы должны находить преимущества, а не какие-то негативные моменты», - отметил Чеферин.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.