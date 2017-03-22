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УЕФА не отстранит от работы арбитра матча Барселона — ПСЖ

Дениз Айтекин не будет наказан за возможные ошибки во время ставшего легендарным матча

  • 22.03.2017 18:16
  • 590 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона
УЕФА не будет отстранять от работы арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Барселоной»и французским «Пари Сен-Жермен» немца Дениза Айтекина, заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
 
«ПСЖ», победив дома «Барселону» 4:0, в ответном матче проиграл со счетом 1:6 и вылетел из Лиги чемпионов. Два из шести голов каталонцев во второй игре были забиты с пенальти. После матча «ПСЖ» подал протест в УЕФА на судейство Айтекина.
«Когда где-то была допущена ошибка, мы обсуждаем это, но вопрос об отстранении даже не стоит. Это то же самое, что наказывать или дисквалифицировать футболиста, который не забил пенальти. Он просто сядет на лавку», — сказал Чеферин.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    maslya
      maslya, 22.03.2017 18:41
    0
    А можна було б хоч раз зробити прецидент .І тоді про відео повтори будуть вблагати арбітри
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 22.03.2017 19:05
    +2
    Кто бы сомневался. В современном футболе все решают деньги.
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    RomarioUA
      RomarioUA, 22.03.2017 19:20
    0
    Станислав Матусевич, 22.03.2017 19:05
    Кто бы сомневался. В современном футболе все решают деньги.
    http://football.sport.ua/news/338927
    Статья
    А.Чеферин: Уэфа не нужно защищать футбол от денег
    Ссылка
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