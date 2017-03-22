УЕФА не отстранит от работы арбитра матча Барселона — ПСЖ

Эти заслуги принадлежат испанцу, когда он ушел в этом сезоне сразу стал виден "талант"...

А чего в кавычках? Для тебя не военные?

Ааааа, не ёрничай дядь, ты просто льстиш таким образом дк для 3.5 млн города 6 тыс на матче в...

Ну нормально, все к этому идёт))) ща приедут плачут мы сами не местные шахты и облэнерго украли с...