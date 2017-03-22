УЕФА не отстранит от работы арбитра матча Барселона — ПСЖ

УЕФА не будет отстранять от работы арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Барселоной»и французским «Пари Сен-Жермен» немца Дениза Айтекина, заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
«ПСЖ», победив дома «Барселону» 4:0, в ответном матче проиграл со счетом 1:6 и вылетел из Лиги чемпионов. Два из шести голов каталонцев во второй игре были забиты с пенальти. После матча «ПСЖ» подал протест в УЕФА на судейство Айтекина.
«Когда где-то была допущена ошибка, мы обсуждаем это, но вопрос об отстранении даже не стоит. Это то же самое, что наказывать или дисквалифицировать футболиста, который не забил пенальти. Он просто сядет на лавку», — сказал Чеферин.
Источник — Р-Спорт
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