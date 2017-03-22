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Манчестер Сити готов заплатить Милану за Доннарумму €120–150 млн

«Горожане» ищут замену Джо Харту

  • 22.03.2017 18:14
  • 900 просмотров
  • 4 комментария
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Bleacher Report. Джанлуиджи Доннарумма
© Bleacher Report. Джанлуиджи Доннарумма
Руководство «Манчестер Сити» готово сделать предложение в районе € 120-150 млн за голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
 
18-летний вратарь рассматривается как идеальный кандидат для замены Джо Харта, а также не очень надежных Клаудио Браво и Вильфредо Кабальеро.
 
Многое будет зависеть от того, подпишет ли Доннарума новый контракт со своим нынешним клубом — его соглашение с «Миланом» рассчитано до лета 2018-го. 

Источник — Football-italia

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Комментарии
    nordik1980
      nordik1980, 22.03.2017 18:53
    +2
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    Whitebell
      Whitebell, 22.03.2017 19:06
    +1
    Где-то в разных частях Европы задумались Буффон, Нойер, Касильяс и Де Хеа, что же в жизни мы сделали не так??? Чех, Канисарес и Шовковский всплакнули. Акинфееву - пофигу
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 22.03.2017 19:10
    +4
    ідіотизм взагалі за воротаря великі гроші платити. Купа надійних воротарів.
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    garik83
    online
      garik83, 22.03.2017 19:35
    0
    Це вже клiнiка
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