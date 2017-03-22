Манчестер Сити готов заплатить Милану за Доннарумму €120–150 млн

Руководство «Манчестер Сити» готово сделать предложение в районе € 120-150 млн за голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

18-летний вратарь рассматривается как идеальный кандидат для замены Джо Харта, а также не очень надежных Клаудио Браво и Вильфредо Кабальеро.

Многое будет зависеть от того, подпишет ли Доннарума новый контракт со своим нынешним клубом — его соглашение с «Миланом» рассчитано до лета 2018-го.