InStat: Динамо лучше всех в УПЛ играет при стандартах

Согласно данным InStat Index, «Динамо» забило 15 голов благодаря стандартам. 6 – после угловых, 4 – с пенальти, 3 – благодаря ударам со штрафных и еще 2 – после розыгрышей штрафных положений.

На 2-м месте расположилась «Александрия» – подопечные Владимира Шарана сумели конвертировать в голы 12 стандартов. Строчкой ниже – «Олимпик», забивший 10 голов. Лидер чемпионата «Шахтер» – 4-й (9 мячей).

Хуже всех использует стандарты «Волынь» – лишь 3 мяча забила команда Виталия Кварцяного, причем 2 из них – с пенальти. А вот по показателю пропущенных мячей после стандартов лучане лидируют – 12 голов. Меньше всех пропустили «Динамо» и «Заря» – по 4 мяча.



