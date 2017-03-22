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InStat: Динамо лучше всех в УПЛ играет при стандартах

Киевляне больше всех в чемпионате забили после стандартных положений и меньше всех пропустили

  • 22.03.2017 18:00
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Спорт-Экспресс в Украине
© Спорт-Экспресс в Украине
Согласно данным InStat Index, «Динамо» забило 15 голов благодаря стандартам. 6 – после угловых, 4 – с пенальти, 3 – благодаря ударам со штрафных и еще 2 – после розыгрышей штрафных положений.
 
На 2-м месте расположилась «Александрия» – подопечные Владимира Шарана сумели конвертировать в голы 12 стандартов. Строчкой ниже – «Олимпик», забивший 10 голов. Лидер чемпионата «Шахтер» – 4-й (9 мячей).
 
 
Хуже всех использует стандарты «Волынь» – лишь 3 мяча забила команда Виталия Кварцяного, причем 2 из них – с пенальти. А вот по показателю пропущенных мячей после стандартов лучане лидируют – 12 голов. Меньше всех пропустили «Динамо» и «Заря» – по 4 мяча.

Источник — Football.ua

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