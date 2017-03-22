Монако отказался продавать Мбаппе за 110 млн евро

«Монако» отверг предложение о продаже 18-летнего форварда Килиана Мбаппе за 110 млн евро. Эта сделка стала бы рекордной для футболиста его возраста, однако монегаски не захотели продавать своего воспитанника.
Какой именно клуб хотел заполучить нападающего, не уточняется, однако по слухам это мог быть «Реал Мадрид». Сразу два испанских издания, AS и Marca, поместили фото Мбаппе на первых полосах.
Buenos días, aquí tenéis la #PortadaAS del 22 de marzo de 2017 pic.twitter.com/7GRilEGFXZ— AS (@diarioas) March 22, 2017
#LaPortada 'La joya del mercado' ¡Buenos días y #FelizMiércoles! pic.twitter.com/SK1Mz5ViyK— MARCA (@marca) March 22, 2017
Напомним, ранее сообщалось что «Монако» готов отпустить игрока в ПСЖ (Мбаппе родился в Париже) за 90 млн евро.
Источник — France Football
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