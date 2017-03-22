Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Монако отказался продавать Мбаппе за 110 млн евро

Монегаски не спешат расставаться с юным талантом

  • 22.03.2017 17:45
  • 425 просмотров
  • 0 комментария
Метки
francefootball.fr. Килиан Мбаппе
© francefootball.fr. Килиан Мбаппе
«Монако» отверг предложение о продаже 18-летнего форварда Килиана Мбаппе за 110 млн евро. Эта сделка стала бы рекордной для футболиста его возраста, однако монегаски не захотели продавать своего воспитанника.
 
Какой именно клуб хотел заполучить нападающего, не уточняется, однако по слухам это мог быть «Реал Мадрид». Сразу два испанских издания, AS и Marca, поместили фото Мбаппе на первых полосах.



 
Напомним, ранее сообщалось что «Монако» готов отпустить игрока в ПСЖ (Мбаппе родился в Париже) за 90 млн евро.

Источник — France Football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.