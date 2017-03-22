Пьерлуиджи КОЛЛИНА: «Отношение к арбитрам значительно улучшилось»

Глава судейского комитета ФИФА и УЕФА Пьерлуиджи Коллина подчеркнул, что организация должна бороться с постоянными атаками на арбитров со стороны игроков и тренеров во время спорных решений.

Итальянец отметил, что несколько лет тому назад арбитрам была дана рекомендация не вступать с игроками и тренерами в дискуссии по поводу принятых ими решений. Коллина подчеркнул, что за это время ситуация с поведением участников футбольного матча улучшилась, но над этим еще следует работать.

«Начали программу по поддержке арбитров еще несколько лет тому назад. Главным является то, что судьи должны пресекать неподобающее поведение на футбольном поле. При этом, мы честны с тренерами и игроками, когда говорим, что наши арбитры серьезно проинструктированы в вопросах о поведении во время матчей», — сказал глава судейского комитета УЕФА.

«Могу сказать, что за некоторым исключением, с точки зрения УЕФА достигли серьезного прогресса, особенно в вопросе поведения на футбольном поле. Отношение к арбитрам значительно улучшилось, но нам еще следует над этим работать».

«Разумеется, некоторое поведение можно объяснить эмоциями, но есть и признаки отсутствия уважения. Судьи понимают, что это неприемлемо и знают, что нужно делать в подобных случаях. Если они это позволяют, то это их решение, и они за него будут отвечать».

Пьерлуиджи Коллина работает главой судейского комитета УЕФА с 2010 года. А начиная с 2016 года, он также является главой судейского корпуса ФИФА.

С июля 2010 года 47-летний итальянец работает куратором системы судейства в Украине.