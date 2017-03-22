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Назначен новый главный тренер сборной Беларуси

Игорь Криушенко сменил на этом посту Александра Хацкевича

  • 22.03.2017 17:16
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sportpanorama.by. Игорь Криушенко
© sportpanorama.by. Игорь Криушенко
Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу. Такое решение приняли сегодня участники заседания исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола».
 
Игорь Криушенко 1 марта был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси, сменив на этом посту Александра Хацкевича. Новый наставник будет совмещать работу в национальной сборной и жодинском клубе «Торпедо-БелАЗ», который он тренирует с 2012 года.

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