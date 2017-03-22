Назначен новый главный тренер сборной Беларуси

Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу. Такое решение приняли сегодня участники заседания исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола».
Игорь Криушенко 1 марта был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси, сменив на этом посту Александра Хацкевича. Новый наставник будет совмещать работу в национальной сборной и жодинском клубе «Торпедо-БелАЗ», который он тренирует с 2012 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.