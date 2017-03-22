Сергій НАГОРНЯК: «Матч Хорватія – Україна буде обережним»

Колишній гравець низки українських клубів, найкращий легіонер чемпіонату Китаю 2000-го року, екс-футболіст збірної України, за яку провів 14 матчів (зокрема два проти хорватів), колишній тренер «Дніпра» та відомий експерт на вітчизняному телебаченні Сергій Нагорняк розповів «Рейтингу Букмекерів» про зустріч в рамках кваліфікації до чемпіонату світу наступного року, обговоривши всі найцікавіші події. У матчі п’ятого туру європейського відбору Хорватія – Україна експерт чекає позитивного результату для команди Андрія Шевченка.

— Сергію Миколайовичу, як вам склад збірної, який готується до поєдинку з Хорватією?

— На мою думку, це найсильніший набір футболістів, які на сьогодні є в розпорядженні головного тренера. Це ті гравці, котрі зараз показують гру пристойного рівня. Це моя думка.

Це погано, що Коноплянка, Федецький, Зозуля та інші отримують мало ігрової практики

— Багато наразі говорять про дефіцит ігрового часу в наших гравців. Як це позначиться на майбутньому поєдинку?

— Лише гра покаже, як це позначилося. Щодо гравців, які мало грають, можу відповісти на прикладі Коноплянки. Так, він нечасто виступає в «Шальке» останнім часом, однак у нас немає рівноцінної заміни Євгену. Звичайно, це погано, що Коноплянка, Федецький, Зозуля та інші отримують мало ігрової практики. Хоча в ситуації з Романом дещо інші нюанси. Власне, маємо певні проблеми, цього не приховати.

Натомість Селезньов, навпаки, зараз більше грає та забиває. Лише гра покаже, як усе складеться для збірної. Безперечно, якби наші гравці були в ігровому тонусі, було б набагато краще.

— Можливо, зараз у згаданих виконавців буде більша мотивація, щоби проявити себе перед клубними тренерами?

— Мотивація — це інший бік медалі. Вони мало грають, тому засумували за регулярною практикою та насиченим ігровим ритмом. Переконаний, що в жодного гравця не буде проблем із мотивацією, коли мовиться про виступи за збірну. Тим паче проти такого суперника як команда Хорватії.

У нашого суперника захист — це слабке місце

— Що можете сказати про список викликаних виконавців Анте Чачича на поєдинок з Україною?

— Зважаючи, що деякі футболісти команди-суперника пропускають гру або травмовані, там зібраний найсильніший колектив країни на даний момент. Проте не потрібно звертати увагу на проблеми суперника. Наприклад, не гратиме Перишич, однак там є ким його замінити. В списку Чачича чимало високоякісних гравців.

— У хорватських ЗМІ говорять про негаразди з обороною збірної. У головного тренера конфлікт з оборонцем «Ліверпуля» Деяном Ловреном, а днями захисник «Атлетіко» Шиме Врсалько розірвав хрестоподібні зв’язки коліна.

— Я й раніше неодноразово заявляв, що в нашого суперника захист — це слабке місце. Навіть за прізвищами можна оцінити рівень атакувального та оборонного потенціалу хорватів. На вістрі атаки можуть діяти як Калинич, так і Манджукич. Зараз навіть важко сказати, хто перебуває в кращій формі. Обидва форварди виступають у чемпіонаті Італії та багато забивають. Особливо це стосується колишнього гравця «Дніпра» Ніколи.

Півзахист теж на висоті: Модрич, Ракітич, Брозович, П’яца. Думаю, їхніх гравців вистачить на два гідних склади. Та найбільше питань виникає до захисту команди. Дай Бог, аби наші футболісти скористалися цим.

Наші гравці гратимуть стратегічно та спробують володіти ініціативою. Якщо хорвати відчують смак м’яча, нам буде буде важко

— Яку гру чекаєте від збірної на «Максимірі»? Чи є передумови, щоби діяти першим номером?

— Авжеж. Перші матчі Андрія Шевченка це підтверджують. Згадайте зустрічі з Ісландією та Туреччиною. Особливо перший тайм з турками. Вони теж люблять працювати з м’ячем. Утім, українці не дали їм такої можливості. Навпаки, самі володіли ініціативою. На жаль, у другому таймі збірна Туреччини відчула «запах крові» та зрівняла рахунок. Свою роль зіграв м’яч, пропущений «у роздягальню».

Те саме показали турки в поєдинку з хорватами. Вони обділили м’ячем опонента та скористалися проблемами підопічних Анте Чачича. Думаю, наші гравці теж гратимуть стратегічно та спробують володіти ініціативою. Якщо хорвати відчують смак м’яча, нам буде важко.

— За вашими плечима досвід матчів з хорватами. Що можете порадити нинішнім гравцям?

— Які поради? Ці хлопці стільки зіграли проти топових збірних, що вони самі все розуміють. До того ж тренери підкажуть, що потрібно робити на полі. Наші покоління трішки різняться між собою. Нинішні гравці діють розкутіше. Не забувайте, що в нас вистачає досвідчених гравців, які немало зіграли в Лігах чемпіонів і Європи. «Дніпро» зовсім недавно був у фіналі євротурніру. Їх уже не залякаєш збірною Хорватії чи іншою іменитою командою. Майбутній суперник викликає повагу, проте не страх.

Гра буде обережною, проте голи обов’язково будуть. Зрештою, навіть нічия буде для нас позитивним підсумком.

— Днями відомий експерт Віктор Леоненко заявив, що наша команда «перегорить» на виїзді. Чи розділяєте такий песимізм?

— Ви розумієте, це наша збірна. Її завжди потрібно підтримувати. Якщо не вірити, краще не виходити на поле. Я оптимістично налаштований. Я в складі збірної вже перемагав збірну Хорватії, яка на той час була бронзовим призером чемпіонату світу. Імена нічого не варті, якщо не підтверджувати щоразу свій рівень у грі. Наші футболісти стовідсотково вийдуть на поле вмотивовані.

— Чи погоджуєтеся з тим, що найближчий матч найважливіший в кваліфікації до ЧС-2018?

— У плані боротьби за перше місце — так. Це один із найвагоміших поєдинків. Однак усі зустрічі, що залишилися до кінця відбору, на вагу золота.

— Який прогноз у вас на матч Хорватія – Україна?

— Я сподіваюся на позитивний результат. Час усе розставить на своє місце. Не хочу давати прогнози. Гра буде обережною, проте голи обов’язково будуть. Зрештою, навіть нічия буде для нас позитивним підсумком.