Огнен ВУКОЕВИЧ: «С приходом Андрея Шевченко команда взбодрилась»

Наравне с капитаном «Шахтера» Дарио Срной одним из самых лучших хорватских легионеров в истории украинского футбола стал уроженец Бьеловара полузащитник Огнен Вукоевич. Чтобы заполучить в свои ряды на тот момент одного из самых перспективных балканских футболистов, президент «Динамо» Игорь Суркис отправлял за ним в Загреб личный самолет. В итоге 25-летний хорват, за которым гонялись скауты «Селтика», «Аякса» и «Баварии», оказался в Киеве и провел в составе «бело-голубых» семь лет.

Нынешний полузащитник венской «Аустрии» рассказал о карьере в Украине, матчах против «сине-желтых» в 2009 году в составе «клетчатых» и нынешнем противостоянии подопечных Андрея Шевченко и Анте Чачича.

- Огнен, каким цветом отмечен в вашем календаре день матча сборных Хорватии и Украины, который состоится 24 марта в Загребе?

- Действительно, для меня это будет особенный и в то же время радостный день. В Хорватию приезжает сборная Украины, в составе которой выступает много футболистов, с которыми я знаком. Увижу друзей - Андрея Ярмоленко, Андрея Шевченко, поэтому с нетерпением жду этого матча.

Конечно, обязательно в этот день буду на трибунах загребского стадиона. Сразу скажу, что матч получится тяжелым для обеих сборных. У Хорватии будет подъем, потому что команда давно не играла дома при болельщиках. Наша сборная будет чувствовать эту поддержку и пойдет искать счастье в атаке. У сборной Украины с приходом на пост главного тренера Андрея Шевченко команда тоже изменилась. Знаю, что в коллективе улучшилась дисциплина, поднялась мотивация, поэтому кто выиграет в Загребе, мне спрогнозировать очень сложно. Это будет матч двух достойных и сильных сборных.

- Хотите сказать, что шансы равны - 50 на 50?





- Наверное, все-таки 60 процентов поставлю на Хорватию и 40 - на Украину. Наша команда играет в родных стенах и после дисквалификации болельщики снова смогут поддерживать «клетчатых». Мы долго не играли перед нашими фанатами, поэтому этот момент тоже повлияет на игру. Впрочем, у Хорватии тоже появились проблемы в обороне с защитниками, поэтому есть нюансы. Самое главное, я желаю, чтобы именно эти две сборные вышли на чемпионат мира и сыграли там. Это для меня самое главное желание.

- Когда вы в последний раз играли за сборную Хорватии?

- На чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. А мне уже тогда 31 год исполнился, и я посчитал, что пора уже уступить дорогу молодым. Думаю, двух еврочемпионатов и чемпионата мира было достаточно для моей карьеры. Надо давать дорогу молодым, потому что в Хорватии много талантливых футболистов и они уже стучались в двери национальной сборной. Для меня было большой честью играть за Хорватию. А еще самые «золотые» годы карьеры я провел в киевском «Динамо».

- В 2009 году в рамках отборочного цикла ЧМ-2014 вы играли против сборной Украины в составе «клетчатых». Что помните об этих играх?

- Хорошо помню, что в Харькове был полный стадион. Но мы сыграли лучше, Украине повезло, что счет остался 0:0. В одном из моментов украинцам помогла штанга. А вот в Загребе уже была равная игра, мы сыграли 2:2. Один из голов забил Шевченко. Помню лидеров той сборной Украины - Шевченко, Ротаня, Назаренко, Милевского.

- Футболисты после матчей часто меняются футболками. В вашей коллекции есть майка сборной Украины?

- Конечно. В Харькове мы поменялись футболками с Шевченко, а в Загребе - с Милевским.

- Ваша дружба с Милевским еще продолжается?

- Конечно. Он еще играет. Сейчас Артем в «Тосно» из России. Я же в «Аустрии», но моя карьера уже на закате.

- Насколько изменилась сборная Хорватии после того как вы завершили выступления в составе «клетчатых»?

- Как и в сборной Украины, закончили выступления в команде многие возрастные игроки. У нас это я, Срна, Плетикоса, Олич, Эдуардо. Сейчас молодая команда, но она тоже сильная. Модрич в середине поля, Манджукич и Калинич в атаке доставят неприятности любой команде.

- Когда хорватские журналисты спрашивают вас о нынешней сборной Украины, что вы им рассказываете?

- Я говорю, что с приходом в сборную Украины Андрея Шевченко команда взбодрилась. На Евро-2016 был провал, украинцы плохо сыграли. Но Шевченко со своими помощниками - Раулем и Тассотти - перестроили команду, она играет по-другому. Но Шевченко тоже нужно время, за неделю тренировок тяжело успеть рассказать игрокам обо всех своих требованиях.





На матч со сборной Хорватии Украина сделает ставку в обороне на игроков «Шахтера», поскольку они сыгранные и давно вместе играют. Украинцы будут играть от защиты и стараться выходить из обороны через Ярмоленко и Коноплянку. В опорной зоне точно будет Степаненко. В атаке сыграет либо Кравец, либо Селезнев, который сейчас тоже в неплохой форме.

- Откуда вы так хорошо осведомлены о кадровом потенциале украинцев?

- Слежу за чемпионатом Украины. Киев навсегда останется в моем сердце, и я благодарю всех, с кем пересекался и дружил в Украине. Благодарен клубу «Динамо» и особенно президенту «бело-голубых» Игорю Суркису. Два раза в год стараюсь приезжать по возможности в Киев, чаще всего на матчи «Динамо» в Лиге чемпионов.

Знаю, что чемпионат Украины сейчас совсем не такой, каким был 10 лет назад. Нет сильного «Днепра», «Металлиста», «Арсенала», донецкого «Металлурга». На наши матчи с «Шахтером» тогда приходило по 50-60 тысяч болельщиков. Сейчас все по-другому. Но на это есть экономические причины и война на Донбассе. Это тяжелое время надо перетерпеть. Это касается и «Динамо», которое сейчас больше доверяет молодым игрокам. Прошу болельщиков «Динамо» понять ситуацию и сильно не расстраиваться. Чемпионат еще не закончен. Все бывает. Мы тоже когда-то выигрывали чемпионат у «Шахтера» с отрывом в 15 очков. Надо работать дальше и готовиться, чтобы в следующем сезоне попасть в Лигу чемпионов и выступить еще удачнее.

- Как складывается в «Аустрии» ваша личная карьера?

- Недавно получил травму колена и пока что немного времени пропустил, не играю. Мне скоро будет 34 года. Есть еще предложения из Америки, Катара... Посмотрим. Или еще немного поиграю, или буду летом заканчивать карьеру. Уже пошел на тренерские курсы, поэтому в будущем связываю свою жизнь только с футболом.