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Украинские фанаты уже в пути на матч Хорватия — Украина

Более тысячи украинских болельщиков отправились на игру отбора ЧМ-2018 Хорватия – Украины в Загреб

  • 22.03.2017 15:12
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stadiums.at.ua. стадион «Максимир»
© stadiums.at.ua. стадион «Максимир»

Премиум-спонсор сборной Украины «Перша приватна броварня» в рамках проекта «Вірні збірній» отправил в Загреб на матч отборочного турнира ЧМ-2016 Хорватия – Украина около тысячи болельщиков.

Сегодня около полудня в сторону Хорватии выехали первые автобусы, которые доставят в Загреб многочисленную армию украинских болельщиков.

Организаторы фан-тура запланировали для украинских болельщиков ряд мероприятий в Загребе. Утром в день игры представители сообщества «Вірні збірній» с благотворительным визитом посетят один из детских домов столицы Хорватии. В 12.30 по местному времени на стадионе ФК «Хрватски Драговоляц» начнется матч между фанатами сборных.

В столице Хорватии будет открыто фан-посольство для украинских болельщиков. Телефон горячей линии – +385 923 617 649.

В день игры с 11.00 украинские фанаты начнут собираться возле бара «Ritam Grada» на площади Йосипа Елачича. Добавим, что перед входом на стадион болельщикам предложат пройти алкотестер, допустимая доза алкоголя в организме - 0,5 промиле.

Источник — Sport.ua

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