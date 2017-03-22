Украинские фанаты уже в пути на матч Хорватия — Украина

Премиум-спонсор сборной Украины «Перша приватна броварня» в рамках проекта «Вірні збірній» отправил в Загреб на матч отборочного турнира ЧМ-2016 Хорватия – Украина около тысячи болельщиков.

Сегодня около полудня в сторону Хорватии выехали первые автобусы, которые доставят в Загреб многочисленную армию украинских болельщиков.

Организаторы фан-тура запланировали для украинских болельщиков ряд мероприятий в Загребе. Утром в день игры представители сообщества «Вірні збірній» с благотворительным визитом посетят один из детских домов столицы Хорватии. В 12.30 по местному времени на стадионе ФК «Хрватски Драговоляц» начнется матч между фанатами сборных.

В столице Хорватии будет открыто фан-посольство для украинских болельщиков. Телефон горячей линии – +385 923 617 649.

В день игры с 11.00 украинские фанаты начнут собираться возле бара «Ritam Grada» на площади Йосипа Елачича. Добавим, что перед входом на стадион болельщикам предложат пройти алкотестер, допустимая доза алкоголя в организме - 0,5 промиле.