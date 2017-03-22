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Відео зі стану команди Шевченка. Хто за лаштунками збірної України?

Наша збірна продовжує підготовку до гри з Хорватією

  • 22.03.2017 15:20
  • 924 просмотров
  • 1 комментария
Метки
espreso.tv
© espreso.tv

Прес-аташе збірної України Олександр Гливинський дізнавався, хто стоїть за лаштунками збірної України:



Источник — Sport.ua

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Комментарии
    demon831983
      demon831983, 22.03.2017 16:14
    -1
    Неужели в Украине поля худшего качества ?
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