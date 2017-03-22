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Макаренко отказался переходить в российский клуб 16:24 — germesus Чому ти вирішив що до мене можна писати собачою? Чому якесь усруського чепушило рахує чужі паспо... 16:10 — germesus Насмішив. Ці істоти горло перегризуть щоб ,,поЦтОкать и поКаКать,, ще й називатимуть себе ,,щири...

Двенадцать cтульев 16:16 — nick07 Чому б не зробити 10 команд (якщо реально стільки і є) і грати в 4 кола? а не робити нинішній ци...

Генк планирует выкупить Малиновского за 2 миллиона евро 16:15 — 27Sokolyuk@mail.ru Якщо б він належав Карпатам , то 2 ляма задовільна ціна. А для Шахти , це всеодно що даром відда...