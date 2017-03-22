Павелко встретился с генеральным секретарем Федерации футбола Италии

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о визите в Украину Микеле Ува - генерального секретаря футбольной федерации Италии:
Источник — Sport.ua
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Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о визите в Украину Микеле Ува - генерального секретаря футбольной федерации Италии:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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