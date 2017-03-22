Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Павелко встретился с генеральным секретарем Федерации футбола Италии

Микеле Ува прилетел в Украину для встречи с президентом ФФУ

  • 22.03.2017 14:52
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Footboom.com. Андрей Павелко
© Footboom.com. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о визите в Украину Микеле Ува - генерального секретаря футбольной федерации Италии:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.