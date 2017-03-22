Лукас Подольски сыграет прощальный матч в специальных бутсах

Сегодняшний товарищеский матч против сборной Англии станет 130-м для нападающего национальной команды Германии Лукаса Подольски. И прощальным, ведь о прекращении выступлений за сборную Подольски объявил еще в августе прошлого года. По этому случаю Adidas разработал уникальный дизайн бутс для игрока:
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