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Лукас Подольски сыграет прощальный матч в специальных бутсах

Для форварда сборной Германии разработали уникальный дизайн бутс

  • 22.03.2017 14:44
  • 311 просмотров
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footyheadlines.com
© footyheadlines.com

Сегодняшний товарищеский матч против сборной Англии станет 130-м для нападающего национальной команды Германии Лукаса Подольски. И прощальным, ведь о прекращении выступлений за сборную Подольски объявил еще в августе прошлого года. По этому случаю Adidas разработал уникальный дизайн бутс для игрока:



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