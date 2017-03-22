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Тин ЕДВАЙ: «Коноплянка – один из лучших в составе сборной Украины»

Защитник сборной Хорватии – о предстоящем поединке отбора к ЧМ-2018

  • 22.03.2017 14:22
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Sports.ru. Тин Едвай
© Sports.ru. Тин Едвай

Защитник «Байера» и сборной Хорватии Тин Едвай поделился мнением о роли Евгения Коноплянки в сборной Украины.

«Хотя выступаем в одном чемпионате, я никогда не играл против Коноплянки. Наши позиции на разных флангах. Безусловно, он один из лучших в сборной Украины, но один футболист ничего не решает.

Если мы сыграем в свой футбол, украинцам для достижения позитивного результата понадобится что-то большее, чем Коноплянка», – сказал Едвай.

Источник — ТК Футбол

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