Тин ЕДВАЙ: «Коноплянка – один из лучших в составе сборной Украины»

Защитник «Байера» и сборной Хорватии Тин Едвай поделился мнением о роли Евгения Коноплянки в сборной Украины.
«Хотя выступаем в одном чемпионате, я никогда не играл против Коноплянки. Наши позиции на разных флангах. Безусловно, он один из лучших в сборной Украины, но один футболист ничего не решает.
Если мы сыграем в свой футбол, украинцам для достижения позитивного результата понадобится что-то большее, чем Коноплянка», – сказал Едвай.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.