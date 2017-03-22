Тин ЕДВАЙ: «Коноплянка – один из лучших в составе сборной Украины»

Защитник «Байера» и сборной Хорватии Тин Едвай поделился мнением о роли Евгения Коноплянки в сборной Украины.

«Хотя выступаем в одном чемпионате, я никогда не играл против Коноплянки. Наши позиции на разных флангах. Безусловно, он один из лучших в сборной Украины, но один футболист ничего не решает.

Если мы сыграем в свой футбол, украинцам для достижения позитивного результата понадобится что-то большее, чем Коноплянка», – сказал Едвай.