Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Клуб Милевского может сменить название

Компания-владелец объявила конкурс на новое имя для ФК «Тосно»

  • 22.03.2017 14:12
  • 678 просмотров
  • 12 комментария
Метки
ФК Тосно
© ФК Тосно
Компания Fort Group объявляет конкурс на новое имя  для футбольного клуба «Тосно», который претендует на выход в премьер-лигу. Сейчас клуб, спонсируемый компанией, выступает за Ленинградскую область, но играет на стадионе в Великом Новгороде.
 
О планах по смене имени клуба сообщил один из владельцев компании Максим Левченко.
 
«Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии.
 
Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.
 
И, наконец, ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году? Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».  В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет»…», – написал Максим Левченко.
 
Автору лучшего имени для клуба владельцы ФК «Тосно» обещают приз.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 22.03.2017 14:20
    +7
    Миле больше нравится не Ингрия, а ФК "Сангрия", или там "Киндзмараули"
    Ссылка
    kung_vv
    online
      kung_vv, 22.03.2017 14:27
    +3
    ser_nat, 22.03.2017 14:20
    Миле больше нравится не Ингрия, а ФК "Сангрия", или там "Киндзмараули"
    Главное - не "Рыгацители" )))
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 22.03.2017 14:27
    +2
    может клубу Милевского лучше сменить не название, а вид деятельности? ...на что-нить ночное алкогольно-развлекательное...
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 22.03.2017 14:33
    +3
    И, наконец, &#9472; ФК «Александр Невский»
    -------------------------------------------------

    можно и покруче - ФК"Адмирал Кузнецов"...от одного названия соперники об****ться будут!
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 22.03.2017 14:35
    +3
    Пропоную перейменувати в "Очень тосно". А якщо серйозно, то всі запропоновані назви крім сміху нічого не викликають. І, ще одне, до чого тут фантазії якихось москалів на цьому сайті? Що відбувається в футболі на росії, хай там і залишається.
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 22.03.2017 14:39
    +1
    Ингерманландийский боярышник
    Ссылка
    Sergiy Kibkalo
      Sergiy Kibkalo, 22.03.2017 14:48
    0
    не треба міняти, бо зараз Мілі тошно після бухла, а що буде передувати інгрії аж страшно подумати!
    Ссылка
    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 22.03.2017 14:48
    +2
    Выдумка все это прусских "историков"-сочинителей про "битву" со шведами 1240 года, нет в шведских летописях такой "битвы" и "Невским" его назвали те же "историки", выписанные из Пруссии Екатериной Второй. Александр, был, по сути, потомком рода Чингисидов, ибо дети рожден был дочерью хана Батыя. А Чингисиды женской линии пользовались великим почетом в Золотой Орде, хотя и не могли быть претендентами на царский престол. Так завещала великая Яса. Официально Александр также считался сыном князя Ярослава Всеволодовича, который княжил в суздальской земле и призвавшего в 1245 году князей признать Батыя своим царём .

    После чего активно сотрудничал с оккупантами, выполняя полицейские функции и собирая дань для татар с московских земель. О том, что Ярослав Всеволодович отправил своего родного сына Александра, заложником в Батыев стан знают все, но вот о том, что он был назван Батыем сыном и названным братом Батыева сына Сартака, и носил имя Неврюй, почему наверное в последствии и стал Невским, почему то умалчивают. Святой Предатель РПЦ Неврюй, он же Александр, прости Господи, Невский.
    Ссылка
    karaim2011
    karaim2011, 22.03.2017 14:48
    0
    ФК "Бухарь и команда"
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 22.03.2017 14:52
    0
    больше шутак пра бухло, а то очень мало ребят)
    Ссылка
    ruslan17c
      ruslan17c, 22.03.2017 15:00
    0
    ФК "Бухарікі"
    Ссылка
    Lviv_NY
    online
    Lviv_NY, 22.03.2017 15:06
    0
    Одинокий волк, 22.03.2017 14:48
    Выдумка все это прусских "историков"-сочинителей про "битву" со шведами 1240 года, нет в шведских летописях такой "битвы" и "Невским" его назвали те же "историки", выписанные из Пруссии Екатериной Второй. Александр, был, по сути, потомком рода Чингисидов, ибо дети рожден был дочерью хана Батыя. А Чингисиды женской линии пользовались великим почетом в Золотой Орде, хотя и не могли быть претендентами на царский престол. Так завещала великая Яса. Официально Александр также считался сыном князя Ярослава Всеволодовича, который княжил в суздальской земле и призвавшего в 1245 году князей признать Батыя своим царём .После чего активно сотрудничал с оккупантами, выполняя полицейские функции и собирая дань для татар с московских земель. О том, что Ярослав Всеволодович отправил своего родного сына Александра, заложником в Батыев стан знают все, но вот о том, что он был назван Батыем сыном и названным братом Батыева сына Сартака, и носил имя Неврюй, почему наверное в последствии и стал Невским, почему то умалчивают. Святой Предатель РПЦ Неврюй, он же Александр, прости Господи, Невский.
    Александр, был, по сути, потомком рода Чингисидов Как думаешь...може это тоже выдумка?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.