Клуб Милевского может сменить название

Компания Fort Group объявляет конкурс на новое имя для футбольного клуба «Тосно», который претендует на выход в премьер-лигу. Сейчас клуб, спонсируемый компанией, выступает за Ленинградскую область, но играет на стадионе в Великом Новгороде.
О планах по смене имени клуба сообщил один из владельцев компании Максим Левченко.
«Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии.
Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.
И, наконец, ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году? Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет»…», – написал Максим Левченко.
Автору лучшего имени для клуба владельцы ФК «Тосно» обещают приз.
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можно и покруче - ФК"Адмирал Кузнецов"...от одного названия соперники об****ться будут!
После чего активно сотрудничал с оккупантами, выполняя полицейские функции и собирая дань для татар с московских земель. О том, что Ярослав Всеволодович отправил своего родного сына Александра, заложником в Батыев стан знают все, но вот о том, что он был назван Батыем сыном и названным братом Батыева сына Сартака, и носил имя Неврюй, почему наверное в последствии и стал Невским, почему то умалчивают. Святой Предатель РПЦ Неврюй, он же Александр, прости Господи, Невский.
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