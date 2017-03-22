Двенадцать cтульев

На финише предварительного этапа чемпионата Украины и по его окончании, в паузе перед стартом финальных турниров вновь активизировались сторонники и противники новой формулы соревнования лучших команд страны. Что ж, выслушав тех и других, сделаем собственные выводы.

Прежде всего, нужно отчетливо понимать, что цифра двенадцать взялась не с потолка и не по щучьему велению. По объективным причинам, вызванным общей ситуацией в стране, наша «вышка» лишилась целой группы своих команд. И восполнить эти потери чисто механически, переводом из первой лиги аналогичного количества команд, было бы проще всего.

Но это было бы решение на уровне кухарки, которой доверили управление государством. Или на дилетантском уровне фаната. Поэтому поражает, когда с лозунгами типа: «Позор для такой страны – не собрать шестнадцать команд!» выступают некоторые футбольные профессионалы. Полное ощущение, что они не хотят видеть очевидного.

Вероятно, следует напомнить, что и из этой дюжины кое-кто, по сути, участвует в чемпионате «на птичьих правах». Кто-нибудь забыл, что «Волынь» сюда протащили, что называется, на честном слове и на одном крыле?

А «Днепр», который начинал валиться еще до старта сезона, но тогда еще не дошел до нужной кондиции? Но при этом, чем дальше – тем больше, все понимали: ша, уже никто никуда не идет.

О «Карпатах» разговор особый. Такое ощущение, что это о них было написано: «Я сам себе и враг и друг. Я сам себе порок и сам порочный круг». Вы же помните этот недавний абсурдизм с судами? Ладно, хоть до суицида не довели – спасибо, что живые!

Это уже четверть лиги, не говоря о том, что поступают тревожные сигналы из некоторых других клубов. А мы собрались расширяться, на том простом основании, что такой куцый чемпионат недостоин такой великой футбольной страны. Прямо как в анекдоте: «Ай-я-яй, такой большой начальник, а такой маленький батумба!»

А за счет кого мы дополним лигу до шестнадцати, Вы интересовались? Вы же понимаете, что две команды нынче точно выбывают: «Днепр» с «Волынью» уйдут, так или иначе. Стало быть, остается десять, и к ним нужно добавить еще шесть. Их есть у Вас?

Начнем с того, что в последние годы максимальное число клубов первой лиги, проходящих аттестацию для участия в УПЛ, составляло пять. Не более. Причем еще недавно «паковавшие чемоданы» «Черкасский Днепр» и «Оболонь-Бровар» скатились до уровня середняков. Таки в первой лиге. Это ими Вы собирались пополнять «вышку» уже в этом сезоне?

Да и из тех, кто пришел на смену нынче, «Арсенал-Киев» составляет им компанию, занимая восьмое место. А «Гелиос» пока замыкает пятерку лучших, но кто нам даст гарантии, что он останется в ней по итогам сезона? А другие, как бы, ни в какую «вышку» и не рвутся. Так кем пополнять будем? Где клубы, Зин?

Я так понимаю, сегодня есть «Ильичевец», а также с натяжкой «Верес» и «Десна». Почему с натяжкой? Потому что им еще свои поля до ума довести нужно: они не соответствуют элементарным (не заоблачным) требованиям состязания уровня высшей лиги. Надеюсь, историю с несостоявшимися четвертьфиналами Кубка помнят все?

Или Вы таки-готовы были довести число «бездомных» команд УПЛ до половины?

Вы ратовали за шестнадцать команд уже в текущем сезоне, не правда ли? Боюсь, что их пока не видно и в следующем. Как минимум.

Так что, как сказал бы Глеб Жеглов, по дюжине нам светит, граждане. По дюжине на душу населения. На каждую живую душу украинского любителя футбола. А потому забудьте слово «шестнадцать» до лучших времен. Как бы Вас не жег позор, и не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Двенадцать, ребята. Две-на-дцать. Увы, как бы это ни оскорбляло Ваш утонченный футбольный слух. Нравится нам это, или нет, но в этом зале есть только двенадцать стульев, остальным придется стоять. Маємо те, шо маємо.

И вот на этом безрадостном фоне появляются все новые и новые спекуляции на чаяниях наивной болельщицкой массы, которая в подробности не вдается. Извините, но это называется демагогией. Один широко известный в узких кругах специалист, к примеру, заявил, что боится людей, которые ратуют за чемпионат с двенадцатью командами.

Что сказать? Мне льстит, что меня боится человек, проведший в украинской высшей лиге аж целый сезон (кстати, именно двенадцать лет тому назад). И, наверное, ему должно быть виднее, чем мне. Так почему же он не видит того, что должно бросаться в глаза?

Из хора критиков нового формата вычленим мнение уважаемого человека – капитана «Карпат», завоевавших Кубок СССР, Игоря Кульчицкого. Что он говорит?

Нынешний формат – большая ошибка, ибо чемпионат Украины интереснее не стал. Скорее наоборот, поединки были скучными, а зрители ставили антирекорды посещаемости. Мы поделили команды на две шестерки. Зачем это было делать? Кому интересно будет наблюдать за матчами команд, которые борются за восьмое или девятое место?

А какой формат был бы оптимальнее, при однозначно двенадцати командах? Три круга? Неуклюже, и уже навскидку видится проблема «хозяева – гости». Кто-то ведь может получить фору в домашних играх – не только количественную, но и лишний раз принимая дома своего непосредственного конкурента. О лишнем туре я молчу. Еще будут варианты?

Возможно, поединки с участием тех же «Карпат» и были скучными – не мне судить: я их не видел. Зато, полностью сосредоточившись на матчах команд Первой шестерки между собой, могу со всей ответственностью заявить: подавляющее большинство из них скучными не были. И потому лично я с интересом ожидаю финальный турнир.

Антирекорды посещаемости ставились, насколько я помню, на матчах команд, вынужденных принимать соперников не в своем городе. А если говорить конкретно об «Олимпике», то, помнится, на него и в Донецке-то не шибко ходили, при живом «Шахтере», так чего же ждать от Львова? Хотя в тех же Сумах народ ходил, и в Черкассах, говорят, пойдет.

Да и вообще, посещаемость стадионов в Украине сегодня – это отдельная тема, и весьма печальная. Новый формат был призван хоть как-то изменить ситуацию к лучшему. Но, в любом случае, сегодня подводить итоги рано: дождемся конца чемпионата и сравним с предыдущим.

Зачем две шестерки? Дабы уменьшить количество проходных матчей. Изначально ведь никто не предполагал такой очковой пропасти между первым и вторым местом. Здесь скорее подвело «Динамо», от которого ожидали большего. Впрочем, кому так удобнее, тот может винить «Шахтер», но от перемены мест этих слагаемых чемпионской интриги результат не изменится.

Кстати о пресловутых «фармах». В матчах с «Зарей» и «Олимпиком» киевляне потеряли три очка, а «Шахтер» - четыре. Причем «Олимпик» отобрал у земляков в два раза больше очков, чем само «Динамо». Так что здесь вообще говорить не о чем, на всякий случай.

Зато на всех без исключения остальных этажах Первой шестерки борьба обещает быть жаркой. А это значит, что буквально каждый матч будет иметь турнирное значение хотя бы для одного из его участников. Вопрос только в том, на сколько туров хватит этой интриги. Вот и поглядим. На мой взгляд, верхний финальный турнир пока оправдывает ожидания.

Ну, разумеется, если для Вас чемпионат не ограничивается борьбой между «Шахтером» и «Динамо».

Что до нижней шестерки, то здесь подкачало вышеупомянутое трио проблемных команд. Элементарно прибавьте «Карпатам» и «Днепру» отобранные у них «кровные» очки, и Вы увидите шикарную интригу с участием всех, за исключением «Волыни» (которой, по-хорошему, здесь и быть не должно).

Может, УПЛ в этом виновна? Или новый формат? Мой вывод: если бы не явный спад в игре одного из фаворитов и неигровые проблемы ряда аутсайдеров, то, с точки зрения интриги, новый формат оправдал бы себя на все сто. И внизу боролись бы даже не за седьмое место – за то, чтобы не вылететь.

Но кто даст гарантию, что в будущем сезоне не повторится нынешняя ситуация? Вот, с учетом этого, и выдвинуты новые предложения по формату. И если не заморачиваться на том, кто именно их автор, а слушать, что он предлагает, то они видятся вполне логичными и актуальными.

12-я команда выбывает сразу, а клубы, занявшие 11 и 10 места, будут играть стыковые матчи с командами из Первой лиги, которые займут, соответственно, 2 и 3 место в турнирной таблице.

То есть, возрастает значимость девятой и десятой позиций: граница между благополучными командами Второй шестерки и теми, кому может грозить прощание с УПЛ, будет проходить ровно посредине нее. Но и это еще не все.

Команда, которая займет первое место из второй шестерки, также будет играть стыковые матчи с командой, которая участвует в еврокубках.

То есть, наполняется реальным смыслом борьба за седьмое место. И тогда уже практически каждый матч нижней шестерки может иметь турнирное значение. Конечно, если не нарисуется безнадежный аутсайдер, наподобие той же «Волыни». В любом случае, это конкретный план, который поможет избежать провала Второй шестерки, каковой мы с Вами наблюдаем нынче.

Ну, а в Первой возрастает значимость четвертого места: ведь оно может избавить от дополнительных стыков с седьмой командой. Сегодня же, по большому счету, особой разницы между четвертой и пятой позицией нет. То есть, рубка будет практически за каждое место.

Разумеется, при условии игрового прогресса «Динамо»: ведь нынешний «Шахтер» не так страшен, как его намалевали конкуренты.

Поначалу смущало то, что невольно обесценивается сам факт попадания в Первую шестерку. То есть, два круга ты месишься за то, чтобы выйти в компанию сильнейших, а после всего, отыграв с ними еще по два раза, рискуешь остаться у разбитого корыта, даже, казалось бы, уже попав в «зону УЕФА». А тот, кого ты заслуженно обошел, вдруг получает дополнительный супершанс.

Как-то не очень справедливо и не совсем по-спортивному. Опять же, и соперники внизу были совсем другого разлива, и силенок к концу сезона там может быть меньше потрачено, а тут – все решает банальный плей-офф, где еще и фарт никто не отменял.

Но это для конкретной условно пятой команды. Если же смотреть глобально, с точки зрения общетурнирной, плюсов больше, чем минусов. Правда, еще нюанс: как быть с шестым местом? Вот, например, команде за счастье уже сам выход в Первую шестерку, а там, значит, можно расслабить булки? Тогда как честно рубившаяся пятая может поменяться местами с седьмой.

Такой себе парадокс. А из прочего, пожалуй, заслуживает внимания мнение Сергея Пучкова, еще одного уважаемого человека, чемпиона СССР в составе «Днепра».

Может, начинать не с учетом всех очков, которые набрали команды в чемпионате, а, например, взять только баллы в очных противостояниях первой шестерки. По второй шестерке можно сделать аналогично.

Мысль, конечно, интересная и где-то даже напрашивающаяся. К примеру, при такой системе, «Динамо» бы сейчас отставало от «Шахтера» всего на шесть очков. Не говоря уже о других отрывах между местами. Весьма заманчиво, кабы не одно «но».

В какой-то момент, когда команда понимает, что уже фактически обеспечила себе попадание в ту или иную шестерку, она неизбежно и невольно начинает делить оставшиеся игры на важные и проходные. И количество таких матчей может оказаться отнюдь не символическим. Что уж тут говорить о посещаемости: зритель нынче тоже грамотный пошел.

Мораль сей басни. Двенадцать команд – не оптимальное, но единственно реальное количество для высшего эшелона чемпионата Украины в наших сегодняшних реалиях. Можно, теоретически, вытянуть за уши четырнадцать, только это тупое увеличение числа участников лучше и интереснее его точно не сделает. Шестнадцать – мечта, а на данный момент – утопия. Или заблуждение.

Формат с двумя шестерками – таки-оптимальный для двенадцати команд. Но, как показала практика (а не попробуешь – не узнаешь), он нуждается в доработке. Предлагаемые изменения имеет смысл всесторонне рассмотреть, а может быть, и принять. Во всяком случае, в первом приближении, они кажутся целесообразными.

Ну, а предполагать, что все зависит исключительно от формата или количества команд, и зритель повалит на футбол после их изменения – как минимум, наивно. Естественно, это было личное мнение отдельно взятого любителя игры.