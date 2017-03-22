Генк планирует выкупить Малиновского за 2 миллиона евро

«Генк» планирует выкупить украинского полузащитника Руслана Малиновского, который играет в бельгийском клубе на правах аренды.
По информации бельгийских СМИ, «Генк» готов выложить за Малиновского 2 миллиона евро и заключить с ним контракт сроком на 4 года.
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для бельгійського клубу це гроші, а не копійки.
Копейки за такого Таланта.
для бельгійського клубу це гроші, а не копійки.
p.s. для чемпа Бельгии это довольно средняя сумма.
Хотя это ж Бельгия , и это Генк, там цены приближенные к реальным, без "раздутостей" типа 9 лямов за Гонсалеса...)))
Ps и не надо чесать про суперталант.))) Обычный ногомячист среднего уровня))
Ps и не надо чесать про суперталант.))) Обычный ногомячист среднего уровня))
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