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Генк планирует выкупить Малиновского за 2 миллиона евро

Бельгийский клуб предложит украинцу трудовое соглашение сроком на четыре года

  • 22.03.2017 13:44
  • 1300 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

«Генк» планирует выкупить украинского полузащитника Руслана Малиновского, который играет в бельгийском клубе на правах аренды.

По информации бельгийских СМИ, «Генк» готов выложить за Малиновского 2 миллиона евро и заключить с ним контракт сроком на 4 года.

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Комментарии
    Mr.K
    online
      Mr.K, 22.03.2017 13:52
    +6
    Копейки за такого Таланта.
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    Олег Жеведь
      Олег Жеведь, 22.03.2017 13:53
    0
    Крутяк!
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    bvb_fan
      bvb_fan, 22.03.2017 13:54
    0
    Mr.K, 22.03.2017 13:52
    Копейки за такого Таланта.

    для бельгійського клубу це гроші, а не копійки.
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    Mr.K
    online
      Mr.K, 22.03.2017 13:57
    +2
    bvb_fan, 22.03.2017 13:54
    Mr.K, 22.03.2017 13:52
    Копейки за такого Таланта.

    для бельгійського клубу це гроші, а не копійки.
    Толковых плеймейкеров в Мире единицы, а они хотят лучшего в Украине за 2 млн.купить. Ничего не смущает? )
    p.s. для чемпа Бельгии это довольно средняя сумма.
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    filipini10
      filipini10, 22.03.2017 14:05
    +4
    Маловато...
    Хотя это ж Бельгия , и это Генк, там цены приближенные к реальным, без "раздутостей" типа 9 лямов за Гонсалеса...)))
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    anarhisstt
      anarhisstt, 22.03.2017 14:42
    -2
    Нормальная цена за средненького футболиста. Таких к примеру на балканах вагон и маленькая тележка))
    Ps и не надо чесать про суперталант.))) Обычный ногомячист среднего уровня))
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    Mr.K
    online
      Mr.K, 22.03.2017 15:00
    +2
    anarhisstt, 22.03.2017 14:42
    Нормальная цена за средненького футболиста. Таких к примеру на балканах вагон и маленькая тележка))
    Ps и не надо чесать про суперталант.))) Обычный ногомячист среднего уровня))
    Та не, Малина - вундеркинд, а ты - типичный тролль-дебилоид.
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