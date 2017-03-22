Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Хорваты сильны, но мы тоже – не подарок»

Захисник німецького «Дармштадта» та національної збірної команди України Артем Федецький розповів про те, як «синьо-жовті» готуються до надпринципового протистояння зі збірної Хорватії у відборі ЧС-2018.

- Артеме, триває третій день зборів та інтенсивних тренувань. Як наразі почуваєтеся, в яких, на Вашу думку, перебуваєте кондиціях?

- Сьогодні у нас був день з хорошими навантаженнями. Було тренування, практично усе ігрове. Почуваюся і виглядаю непогано. На тренуваннях усі працюють з великим бажанням. Подивимося, у нас ще є два дня до гри. Потихеньку готуємося. У цілому, те, що тут планували зробити у ці дні, виконали.

- На чому тренери роблять акцент під час підготовки та тренувань?

- Звичайно, більше на контролі м’яча, адже ми прекрасно розуміємо, проти якої команди нам належить діяти. Там, мабуть, одна з найкращих центральних осей серед усіх збірних, так що потрібно буде приділити максимум уваги Ракітічу та Модрічу. Так само багато у нас теоретичних занять, так що підготовка йде повним ходом.

- Боротьба за місце в основному складі збірної наразі висока? Що скажете з приводу конкуренції на різних позиціях у національній команді?

- Звичайно! Боротьба за місце в основі – це нормально. Десь присутній спортивний азарт на тренуваннях. Але усе у коректних межах. Останнє ж рішення буде за головним тренером.

- Зрозуміло, що Хорватія є фаворитом у майбутньому матчі. А як Ви оцінюєте наші позиції напередодні важливої гри?

- Ми також команда – не подарунок. Усі розуміють силу збірної Хорватії, адже команда перебуває на хороших ролях в Європі. Але, щоби мати хороші шанси на вихід на чемпіонат світу, нам потрібно ні в якому разі не програвати. Треба здобувати, як мінімум, нічийний результат. Звичайно, ми маємо певні домашні заготовки та своє бачення гри проти збірної Хорватії. Тому ми спокійно готуємося. Найголовнішим, вважаю, буде психологічне налаштування хлопців на матч. Які б не були гравці у суперників, якщо ми покажемо, що є командою і готові битися на полі один за одного, то нам вдасться здобути позитивний результат.

- Тобто сила нашої команди в єдності?

- Однозначно! Як завжди так було, так і наразі нічого не змінилося. Можна награвати будь-яку тактику та говорити про сильні та слабкі сторони, але якщо ми єдині, то й результат прийде.