Богдан БУТКО: «Хорватия сильна во всех линиях»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко поделился ожиданиями от матча отбора к ЧМ-2018 против Хорватии, который состоится 24 марта.

– Богдан, как проходит подготовка к встрече с хорватами? На чем сейчас делает акцент Андрей Шевченко?

– С 18 марта мы находимся на подготовительном сборе в Австрии. Первые дни работали по две сессии в день. Уделяли внимание и фитнесу, и тренировкам на поле, а сейчас сосредоточились на тактике. Кроме того, дважды в день проводятся теоретические занятия.



– Какое мнение у тебя сложилось о сопернике? Под вопросом участие в матче капитана Хорватии Ведрана Чорлуки.

– Думаю, его отсутствие никак не скажется на игре хорватов. Да, он капитан команды, но у них достаточно сильных исполнителей, способных заменить его. Хорватия сильна во всех линиях. Очень многие футболисты представляют ведущие клубы Европы. Это крепкая команда, с которой никому не просто играть. Если посмотреть на статистику в группе, то противник пропустил всего один гол в четырех поединках, забив при этом десять. Согласитесь, цифры говорят о многом. Мы должны предельно внимательно действовать сзади, максимально использовать свои моменты и очень хорошо настроиться на эту игру.



– Поделись впечатлением, какая атмосфера в сборной?

– Все отлично! С этим нет никаких проблем. Готовимся серьезно, все понимают важность предстоящего матча. Постараемся показать хороший футбол и добиться положительного результата.