Имущество и банковские счета НСК Олимпийский арестованы за долги

Государственная аудиторская служба провела аудит деятельности НСК «Олимпийский» выявила ряд причин его убыточности.
«На сегодня предприятие имеет большие суммы долгов, его имущество и банковские счета арестованы.
Произошло это потому, что государство не выполнило своих обязательств по полному финансирования работ по строительству и реконструкции стадиона к Евро-2012. А также из-за отсутствия государственной поддержки на погашение обязательств, которые взяло предприятие для реконструкции стадиона в соответствии с международными стандартами.
Предприятие уже в течение пяти лет имеет долги, в частности, перед подрядчиками за выполненные строительные работы на сумму более 145 млн. грн. Как результат, по искам подрядных организаций судебные органы приняли решение о взыскании со спорткомплекса долга на сумму 93 млн грн и 61,7 млн грн штрафных санкций.
Предприятие принимало обязательства по реконструкции стадиона и строительству новых объектов спорткомплекса бюджетными средствами и средствами беспроцентного займа у государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов» под государственные гарантии международных организаций.
Сейчас задолженность НСК «Олимпийский» перед «Фининпро» по договорам беспроцентного целевого займа составляет почти 2,231 млрд грн. По условиям договора с «Фининпро» спорткомплекс за получение и использование этим беспроцентным займом должен ежегодно платить 800 тыс грн.
Доходы НСК «Олимпийский» от проведения футбольных матчей зависят от посещаемости и в последнее время имеют тенденцию к уменьшению. Кроме того, по условиям договора с «Динамо» предприятие фактически лишено права проводить матчи с участием других футбольных команд без соответствующего разрешения «Динамо», тогда как спорткомплекс имеет статус национального спортивного заведения
По результатам проверки специалисты Госаудитслужбы разработали ряд рекомендаций, направленных на улучшение эффективности деятельности НСК Олимпийский и ее финансовых результатов.
О результатах аудиторской проверки проинформировано Кабинет министров Украины, Министерство финансов Украины и Министерство молодежи и спорта Украины», – сказано в заявлении Государственной аудиторской службы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
а ,что по теме есть сказать?
Оппа, анука попрыгай!
"ватан" сам себя заставляешь ?а ,что по теме есть сказать?
xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:14 Оппа, анука попрыгай! "ватан" сам себя заставляешь ?а ,что по теме есть сказать?
болен?
King King, 22.03.2017 13:18 xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:14 Оппа, анука попрыгай! "ватан" сам себя заставляешь ?а ,что по теме есть сказать? болен?
ты доктор?
xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:21 King King, 22.03.2017 13:18 xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:14 Оппа, анука попрыгай! "ватан" сам себя заставляешь ?а ,что по теме есть сказать? болен? ты доктор?
пожаловался, за флуд!свободен....
кстати -что по теме можешь сказать?
King King, 22.03.2017 13:22 xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:21 King King, 22.03.2017 13:18 xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:14 Оппа, анука попрыгай! "ватан" сам себя заставляешь ?а ,что по теме есть сказать? болен? ты доктор? пожаловался, за флуд!свободен....
так тебя и не держат!плыви зеленное!кстати -что по теме можешь сказать?
King King, 22.03.2017 13:22 xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:21 King King, 22.03.2017 13:18 xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:14 Оппа, анука попрыгай! "ватан" сам себя заставляешь ?а ,что по теме есть сказать? болен? ты доктор? пожаловался, за флуд!свободен....
часто вижу твои комментарии, они всегда включают в себя слово "ватан", причем в кавычках. я не знаю сколько тебе лет, но надеюсь, что 10-12, иначе это очень грустно, правда.
так тебя и не держат!плыви зеленное!кстати -что по теме можешь сказать?
xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:25 King King, 22.03.2017 13:22 xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:21 King King, 22.03.2017 13:18 xxxpatrikxxx, 22.03.2017 13:14 Оппа, анука попрыгай! "ватан" сам себя заставляешь ?а ,что по теме есть сказать? болен? ты доктор? пожаловался, за флуд!свободен.... так тебя и не держат!плыви зеленное!кстати -что по теме можешь сказать?
еще одна жалоба!жги еще!А по теме есть что сказать, только не тебе .
один оскорбляет, меня банят Админы в чем прикол?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-пожаловался, за флуд!свободен....
-еще одна жалоба!жги еще!
так кто жалуется?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.