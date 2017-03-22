Имущество и банковские счета НСК Олимпийский арестованы за долги

Государственная аудиторская служба провела аудит деятельности НСК «Олимпийский» выявила ряд причин его убыточности.



«На сегодня предприятие имеет большие суммы долгов, его имущество и банковские счета арестованы.



Произошло это потому, что государство не выполнило своих обязательств по полному финансирования работ по строительству и реконструкции стадиона к Евро-2012. А также из-за отсутствия государственной поддержки на погашение обязательств, которые взяло предприятие для реконструкции стадиона в соответствии с международными стандартами.



Предприятие уже в течение пяти лет имеет долги, в частности, перед подрядчиками за выполненные строительные работы на сумму более 145 млн. грн. Как результат, по искам подрядных организаций судебные органы приняли решение о взыскании со спорткомплекса долга на сумму 93 млн грн и 61,7 млн грн штрафных санкций.



Предприятие принимало обязательства по реконструкции стадиона и строительству новых объектов спорткомплекса бюджетными средствами и средствами беспроцентного займа у государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов» под государственные гарантии международных организаций.



Сейчас задолженность НСК «Олимпийский» перед «Фининпро» по договорам беспроцентного целевого займа составляет почти 2,231 млрд грн. По условиям договора с «Фининпро» спорткомплекс за получение и использование этим беспроцентным займом должен ежегодно платить 800 тыс грн.



Доходы НСК «Олимпийский» от проведения футбольных матчей зависят от посещаемости и в последнее время имеют тенденцию к уменьшению. Кроме того, по условиям договора с «Динамо» предприятие фактически лишено права проводить матчи с участием других футбольных команд без соответствующего разрешения «Динамо», тогда как спорткомплекс имеет статус национального спортивного заведения



По результатам проверки специалисты Госаудитслужбы разработали ряд рекомендаций, направленных на улучшение эффективности деятельности НСК Олимпийский и ее финансовых результатов.



О результатах аудиторской проверки проинформировано Кабинет министров Украины, Министерство финансов Украины и Министерство молодежи и спорта Украины», – сказано в заявлении Государственной аудиторской службы.