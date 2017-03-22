Нападающий «Гранады» и сборной Украины Артем Кравец рассказал о противостоянии с лучшими клубами мира.

- Ты играл против «Реала», против «Барсы». Расскажи, как это играть против Роналду, Месси, Иньесты, потому что мы до сих пор их видим только по телевизору.

- Перед игрой хочется почувствовать, как это играть против лучших футболистов мира. На самом деле против «Барсы» и «Реала» больше мучаешься, чем играешь.