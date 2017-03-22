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Артем КРАВЕЦ: «Против Барсы и Реала больше мучаешься, чем играешь»

Форвард «Гранады» – о матчах с лучшими командами мира

  • 22.03.2017 12:44
  • 668 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Артем Кравец
© Sport.ua. Артем Кравец

Нападающий «Гранады» и сборной Украины Артем Кравец рассказал о противостоянии с лучшими клубами мира.

- Ты играл против «Реала», против «Барсы». Расскажи, как это играть против Роналду, Месси, Иньесты, потому что мы до сих пор их видим только по телевизору.
- Перед игрой хочется почувствовать, как это играть против лучших футболистов мира. На самом деле против «Барсы» и «Реала» больше мучаешься, чем играешь.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    torgrim
      torgrim, 22.03.2017 13:13
    0
    явно, это не весь ответ.... ну вот зачем такое делать?
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