Диего СИМЕОНЕ: «Никогда не буду тренировать Реал»

Диего Симеоне работает в «Атлетико» с 2011 года. В мадридском клубе он сумел зарекомендовать себя как одного из лучших тренеров мира.



При Симеоне «Атлетико» выиграл Лигу Европы, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА. Кроме того, Матрасники дважды за последние 3 года выходили в финал Лиги чемпионов.



«Я никогда не буду тренировать «Реал». Это логично, учитывая мои чувства. Да и «Реал» тоже мне не позвонит», — заявил Симеоне.



А вот по поводу другого испанского гранда, «Барселоны», Симеоне не был столь категоричен.



«Я молод, возможно, однажды возглавлю другую испанскую команду».



Также экс-игрок сборной Аргентины выразил желание поработать с национальной сборной.



«Я бы хотел однажды стать тренером Аргентины. Но мне нужно расти как тренеру. Мне бы хотелось занять эту должность в конце карьеры».



Стоит отметить, что время от времени СМИ утверждают, что Симеоне может возглавить миланский «Интер».