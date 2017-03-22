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Диего СИМЕОНЕ: «Никогда не буду тренировать Реал»

Наставник «Атлетико» — о будущей карьере

  • 22.03.2017 12:14
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ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне
© ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне

Диего Симеоне работает в «Атлетико» с 2011 года. В мадридском клубе он сумел зарекомендовать себя как одного из лучших тренеров мира.

При Симеоне «Атлетико» выиграл Лигу Европы, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА. Кроме того, Матрасники дважды за последние 3 года выходили в финал Лиги чемпионов.

«Я никогда не буду тренировать «Реал». Это логично, учитывая мои чувства. Да и «Реал» тоже мне не позвонит», — заявил Симеоне.

А вот по поводу другого испанского гранда, «Барселоны», Симеоне не был столь категоричен.

«Я молод, возможно, однажды возглавлю другую испанскую команду».

Также экс-игрок сборной Аргентины выразил желание поработать с национальной сборной.

«Я бы хотел однажды стать тренером Аргентины. Но мне нужно расти как тренеру. Мне бы хотелось занять эту должность в конце карьеры».

Стоит отметить, что время от времени СМИ утверждают, что Симеоне может возглавить миланский «Интер».

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

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