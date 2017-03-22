Стипе ПЛЕТИКОСА: «О тактике Шевченко можно лишь гадать»

Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса оценил шансы сборной Украины в предстоящем матче отбора к ЧМ-2018, который состоится 24 марта на «Максимире».

— Стипе, до поединка отбора ЧМ-2018 Хорватия — Украина осталось два дня. Твои земляки — явные фавориты?

— Думаю, да. Клетчатые играют дома, и стадион будет заполнен хотя бы потому, что два матча нам пришлось проводить при пустых трибунах. Да и Украина представляет из себя грозную силу, поэтому, повторюсь, на трибунах яблоку негде будет упасть. Не знаю, в каком состоянии сине-желтые пребывают сейчас, но в осенних поединках под руководством Андрея Шевченко, который выступал в Италии и Англии и являлся звездой мировой величины, команда показывала содержательный футбол. У наставника украинцев есть все шансы стать классным тренером. Видно было по телевизору, что у коллектива преобладают положительные эмоции, а это большой плюс в становлении практически новой команды.

— Сейчас говорят о борьбе за первое место между Хорватией и Украиной. Но ведь Турцию и Исландию тоже нельзя сбрасывать со счетов?

— Скажу больше: наша группа — самая опасная, поскольку здесь собраны четыре примерно равные по классу команды. Хотя, думаю, многое в секстете определится в ближайшие два-три тура. На мой взгляд, все будет решаться между Хорватией, Украиной и Исландией.

— Накануне игры у клетчатых возникло много кадровых потерь. К дисквалифицированному Перишичу добавились травмированные Врсалько и Чорлука…

— Согласен, это проблема. Особенно отсутствие Перишича, который последние два-три года наравне с Модричем является лучшим хорватским футболистом. Не буду перечислять все качества Ивана, но то, что его будет не хватать на поле, — факт.

— Кто может его заменить?

— Все в руках Чачича. Смотря как он будет играть — с одним нападающим или двумя. Важно, что после травмы вернулся в строй Пьяца. Представитель Ювентуса сейчас прибавляет, так что и он может сыграть слева в полузащите. Но опять же — мы можем только предполагать.

— Каковы, на твой взгляд, слабые стороны хорватов?

— Проблемы есть, но мне бы не хотелось говорить о них (улыбается).

— В защите?

— Из-за травмированных? Трудно сказать. В национальную сборную приглашаются лучшие из лучших, поэтому не сказал бы, что Врсалько и Чорлуку заменить не удастся. Да, Чорлука с Видой лучше друг друга понимают, но Анте Чачич обязательно что-то придумает.

— Клетчатые неуютно себя чувствуют, когда их лишают мяча…

— Это правда. У нас такие футболисты, которые любят действовать первым номером, и когда это не получается, они начинают нервничать.

— А как легче пробить Субашича?

— Даниэль сейчас выдает классный сезон, выступая в Монако. Его команда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, и, возможно, на этом монегаски не остановятся, поскольку им, считаю, вполне по силам пройти дортмундскую Боруссию. А что касается слабых сторон, то их у Субашича практически нет.

— У украинцев 24 марта есть шанс увезти из Загреба максимум очков?

— У каждой команды есть возможность победить, даже если на нее никто не ставит. Но если подопечные Андрея Шевченко будут отсиживаться в обороне, то у них окажется мало шансов на положительный исход поединка. В сборной Хорватии есть нападающие, которые великолепно играют ногами и головой, тем более что для хозяев не составляет труда вскрывать эшелонированную оборону противника. Впрочем, многое еще будет зависеть от того, в каких составах команды выйдут на поле и каким будет дебют матча. Я думаю и верю, что Хорватия окажется сильнее своего оппонента, и это даст нам шанс еще больше увеличить отрыв от конкурентов.

— В любом случае заполненный Максимир погонит свою команду вперед. Не так ли?

— Вполне возможно. Но сейчас мы не можем знать, какую тактику выберет Андрей Шевченко, поэтому остается только гадать. А вообще я жду интересного поединка.

— Без Луки Модрича Хорватия не та?

— Сейчас да. Это настоящий капитан команды. Его уважают, он —порядочный человек, играет в одном из лучших клубов Европы. О таком футболисте может мечтать любая сборная.

— Хорватам хватит физических сил, учитывая, что многие игроки, выступая за ведущие клубы Европы, участвуют в трех турнирах, а тут еще и сборная?

— Национальная команда — это святое, если даже сил нет, футболист все равно должен найти резервы. Хотя, допустим, июнь у нас — самый сложный месяц, поскольку позади практически год напряженной работы. Можно вспомнить 2009 год и матч с сине-желтыми. Мы тогда выглядели истощенными, может, поэтому и не удалось выиграть. Но в марте не думаю, что у футболистов нашей команды могут возникнуть функциональные проблемы. Тем более что речь идет о стране, честь которой игроки защищают.

— Почему не получается сделать хорватский чемпионат конкурентоспособным в Старом Свете?

— Все знают, что в нашей стране хорошие молодые исполнители, поэтому их, скажем, в 17 лет покупают европейские клубы, где уровень футбола и зарплат намного выше. У нас же в чемпионате финансовые проблемы отсутствуют только у нескольких команд.

— Недавно Мирослав Блажевич сказал, что в Хорватском футбольном союзе царит беспредел. Ты с этим согласен?

— У нас сейчас много проблем и в федерации, и в самом чемпионате. Руководству хорватского футбола нужно постараться найти компромисс с болельщиками, ведь футболисты играют для них, а как можно все время добиваться побед при пустых трибунах? Вполне реально, что такая ситуация может сказаться на национальной команде, но, надеюсь, не 24 марта.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК