Николай МАТВИЕНКО: «Не ожидал, что так быстро получу вызов в сборную»

Защитник «Карпат» Николай Матвиенко рассказал о вызове в сборную Украины.

– Месяц назад могли себе представить, что получите вызов в сборную на матч против Хорватии?

– Наверное, нет, но в глубине души верил в это. Как и каждый футболист. Я перешел в Карпаты, чтобы набираться игровой практики и надеялся, что мою игру заметят. Правда, не ожидал, что все так быстро произойдет.

– Когда узнали, что вас вызывают, поверили?

– Почему мне не верить? (смеется) Очень был рад, получил определенную эйфорию. В начале попал только в расширенный список, поэтому еще присутствовала неопределенность. Потом она пропала.

– Что для вас значит этот момент?

– Это очень важно для такого молодого футболиста, как я, и очень большой шаг вперед. Нужно продолжать в том же духе и не останавливаться, чтобы этот вызов не был единственным. Хочется оправдать ожидания тех, кто меня сюда вызвал.

– По вашим ощущениям: Шевченко видит в вас основного футболиста или этот вызов – только аванс на будущее?

– Сложно ответить. Если ты тренируешься и отдаешься на полную, тебе дадут возможность играть. Если ты действительно готов.

– Вы готовы?

– Если бы я не был готов, то не было бы смысла сюда ехать. Поэтому думаю, что готов.